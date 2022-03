A Est, per così dire, se Atene piange, Sparta non ride. I Minnesota Timberwolves (39-30) portano i loro talenti a South Beach e battono i Miami Heat (45-24) per 104-113, con una grande performance di squadra, 8 uomini in doppia cifra e Jaden McDaniels top scorer con 16 punti dalla panchina, oltre a un ultimo quarto d’alta classe. Agli Heat non bastano i 30 di Tyler Herro. Di tutto ciò non ne approfittano i Milwaukee Bucks (42-26), trafitti per 122-109 dai Golden State Warriors (46-21), dai 38 di uno splendente Klay Thompson e dai 30 di Jordan Poole, nonostante i 31 di Giannis Antetokounmpo e uno Steph Curry limitatissimo (8 punti).

In tema di Ovest, se Golden State si tiene il secondo posto, i T’Wolves ora minacciano di passare dal play-in ai playoff, vista anche la sconfitta dei Denver Nuggets (40-28) contro i Toronto Raptors (37-30) per 115-127. Decisivi Pascal Siakam con 33 punti, Scottie Barnes con 25 e 10 assist e Chris Boucher con 21 e 13 rimbalzi. Per i Nuggets non ne bastano 26 con 10 rimbalzi di Nikola Jokic. Gli Utah Jazz (42-25) fanno la loro mossa per il quarto posto, battono i Sacramento Kings (24-45) per 134-125 e sfoderano un clamoroso Jordan Clarkson dalla panchina: 45 punti, che si uniscono ai 26 di Bojan Bogdanovic, ai 25 di Donovan Mitchell e ai 12 con 21 rimbalzi di Hassan Whiteside. Per i Kings non basta un’altra performance da incorniciare, quella di De’Aaron Fox (41 punti e 11 assist).

I Portland Trail Blazers (26-40), nella lotta per il play-in a Ovest, non sono da meno: 127-118 ai Washington Wizards (29-37) con 44 punti di Josh Hart a incorniciare una partita con tutto il quintetto in doppia cifra; dall’altra parte 26 di Kentavious Caldwell-Pope. Gli Indiana Pacers (23-45) danno un pesante colpo alle speranze dei San Antonio Spurs (26-42), battendoli per 108-119 con 19 punti a testa di Tyrese Haliburton e Duane Washington contro i 26 di Jock Landale e i 20 di Lonnie Walker. Infine, continua a infuriare la battaglia per il terzo posto a Est, con i Chicago Bulls (41-26) che in un quasi scontro diretto battono i Cleveland Cavaliers (38-29) per 101-91, grazie ai 25 punti di DeMar DeRozan e ai 20 con 14 rimbalzi di Nikola Vucevic contro i 25 di Darius Garland.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Miami Heat-Minnesota Timberwolves 104-113

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 101-91

San Antonio Spurs-Indiana Pacers 108-119

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 122-109

Denver Nuggets-Toronto Raptors 115-127

Utah Jazz-Sacramento Kings 134-125

Portland Trail Blazers-Washington Wizards 127-118

