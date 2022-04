Conquistano un posto ai playoff i Brooklyn Nets, che superano i Cleveland Cavaliers 115-108 e si regalano una sfida contro i Boston Celtics nella corsa al titolo. Match mai veramente in discussione, con i Nets che fanno la parte della lepre fin dalla palla a due, toccano il +20 già a fine primo quarto e poi gestiscono un match dove Cleveland solo nel finale prova una disperata rimonta. Non bastano ai Cavs i 34 punti di Darius Garland, miglior marcatore del match insieme a Kyrie Irving, che però si regala una doppia doppia con 34 e 12 assist.

Vincono e vanno ai playoff anche i Minnesota Timberwolves, che superano i Los Angeles Clippers 109-104 e affronteranno i Memphis Grizzlies nella postseason. Match decisamente più equilibrato a Minneapolis, dove i Clippers sognano a lungo il colpaccio, vanno anche a +10 verso metà ultimo quarto, ma poi crollano nel finale, con i Wolves che ribaltano la situazione e poi nel finale controllano la partita. Come per i Cavaliers, anche ai Clippers non bastano i 34 punti del top scorer del match, Paul George, mentre in casa Minnesota spiccano i 30 di Anthony Edwards, cui si aggiungono i 29 di D’Angelo Russell.

Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves che, come detto, staccano così i biglietti per i play-off, dove affronteranno rispettivamente i Boston Celtics ed i Memphis Grizzlies. Per i Cleveland Cavaliers e i Los Angeles Clippers, invece, l’addio alla stagione non è ancora definitivo. Ora aspetteranno i nomi delle vincenti degli altri due play-in per la sfida da dentro o fuori nella notte tra venerdì e sabato.

RISULTATI NBA

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 115-108

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 109-104

