Sono nove in una notte NBA che non verrà ricordata come quella del record di Steph Curry. La stella degli Warriors, infatti, non ha raggiunto Ray Allen nella classifica dei giocatori con più triple segnate nella storia, rimanendo a -1 dall’ex giocatore di Boston e Miami. Niente record, ma almeno è arrivata la vittoria per Steph e compagni, visto che Golden State ha espugnato il campo degli Indiana Pacers per 102-100 grazie ad un canestro nei secondi finali di Kevon Looney. Curry chiude con 26 punti, ma con 5/15 dall’arco, dimostrazione di come Steph abbia cercato in tutti i modi (esagerando per coach Kerr) di battere il record già questa notte. Indiana ha assaporato la vittoria grazie anche ai 30 punti e 10 rimbalzi di Domantas Sabonis, votato miglior giocatore della scorsa settimana nella Eastern Conference.

I Clippers affondano i Suns

La vittoria spinge gli Warriors al primo posto ad Ovest, complice anche la netta sconfitta dei Phoenix Suns sul campo dei Los Angeles Clippers. Finisce 111-95 per i padroni di casa, che vincono nonostante la continua assenza di Paul George e con un Marcus Morris Sr. da 24 punti ed 11 rimbalzi. Phoenix paga una serata negativa al tiro per Chris Paul (4/14 per nove punti) e non bastano i 17 punti di Cameron Johnson.

Gli Hawks di Gallinari ancora ko in casa

Quinta sconfitta consecutiva in casa per gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, che subiscono la rimonta nell’ultimo quarto (parziale 44-25) degli Houston Rockets e cedono 132-126. Il trascinatore di Houston è il veterano Eric Gordon, che mette a referto 32 punti con 10/14 dal campo, per quella che è stata l’ottava vittoria nelle ultime dieci partite per i Rockets. Atlanta ha avuto un Trae Young da 41 punti e 9 assist, mentre Gallinari ha messo a referto 12 punti in 27 minuti di gioco.

Vincono i Boston Celtics contro i Milwaukee Bucks, che sono preoccupati per l’infortunio (iperestensione al ginocchio) di Khris Middleton. Finisce 117-113 per Boston, trascinata da uno strepitoso Jayson Tatum da 42 punti. Tra le fila di Milwaukee si ferma, invece, a 20 punti e 8 rimbalzi Giannis Antetokounmpo. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (28 punti, 19 rimbalzi e 9 assist), ma guida al successo i suoi Denver Nuggets contro gli Washinton Wizards per 113-107, nonostante un ultimo quarto da 37-22 per gli ospiti. Restando sempre ad Ovest bella vittoria dei Memphis Grizzlies, che dominano contro i Philadelphia 76ers (privi di Embiid e Curry) per 126-91 con 23 punti di Dillon Brooks.

Prosegue l’ottima stagione dei Cleveland Cavaliers, che superano i Miami Heat (ancora senza gli infortunati Butler e Adebayo) per 105-94 grazie ad un ritrovato Kevin Love da 23 punti e 9 rimbalzi. Vincono anche i Toronto Raptors per 124-101 sui Sacramento Kings, portando ben nove giocatori in doppia cifra. Si chiude con il successo dei Dallas Mavericks, senza Luka Doncic, sugli Charlotte Hornets per 120-96 con 24 punti e 13 rimbalzi di Kristaps Porzingis.

