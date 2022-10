La grande famiglia NBA si stringe intorno al leggendario Dikembe Mutombo. Il 4 volte difensore dell'anno è infatti attualmente in cura per un tumore al cervello e ad annunciare la notizia ci ha pensato la stessa Lega tramite un comunicato ufficiale: “L’ambasciatore globale della NBA e Hall of Famer Dikembe Mutombo è attualmente in cura per un tumore al cervello. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti ad Atlanta ed è di ottimo umore mentre inizia il trattamento. Dikembe e la sua famiglia chiedono privacy in questo periodo per potersi concentrare sulle cure. Sono grati per le vostre preghiere e i vostri auguri”.

Ad

Mutombo ha giocato per ben 18 stagioni in NBA - dal 1991 al 2009 - con le maglie di Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Il 2° miglior stoppatore all-time della Lega è rimasto molto legato alla città di Atlanta tanto da decidere di vivere in Georgia dopo la fine della sua carriera. "Sappiamo che affronterà questa sfida con la stessa determinazione e grinta che lo hanno reso una leggenda in campo e fuori" ha dichiarato Tony Ressler, il proprietario degli Hawks.

NBA Giannis, Jokic, Doncic: il podio del ranking di ESPN è tutto europeo 25/09/2022 ALLE 13:48

Tutti i numeri di Victor Wembanyama, prossimo fenomeno NBA

NBA Holmgren, infortunio shock: salterà la stagione NBA per infortunio 25/08/2022 ALLE 16:50