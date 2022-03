Nella notte italiana si sono disputate otto partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Quattro i match giocati nella serata di ieri, con il derby della Grande Mela che i Brooklyn Nets vincono, superando i New York Knicks 110-107. I Nets guidano quasi tutto il match, ma solo nel finale riescono a dare la zampata vincente, in un match dominato da Kevin Durant, autore di 53 punti e nove assist. Vittoria in trasferta per i Dallas Mavericks, che espugnano il campo dei Boston Celtics per 92-95. Anche qui grande equilibrio e match deciso dalla tripla di Dinwiddie a 11” dalla sirena. Tripla su assist di un onnipresente Luka Doncic, che chiude con 26 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.

Successo di misura anche per i Los Angeles Clippers che si impongono coi Detroit Pistons per 102-106. Pistons che vanno anche sul +18 verso metà secondo quarto, quidano per quasi tutto il match, ma nel finale crollano e si fanno superare dai Clippers che negli ultimi 10 minuti controllano il vantaggio minimo acquisito. Decisivi i 31 punti di Marcus Morris Sr., mentre per Detroit non basta la tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham che chiude con 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Infine, successo sempre di misura anche per i Philadelphia 76ers che superano gli Orlando Magic 114-116. Come Detroit, anche Orlando spreca un vantaggio di 17 punti, ma i 76ers trovano il successo solo all’overtime. Protagonista assoluto il solito Joel Embiid che chiude con 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist.

Nella notte italiana, invece, ennesimo successo dei Phoenix Suns e settimo ko nelle ultime nove gare disputate dei Los Angeles Lakers che cedono 140-111. Vittoria netta, mai in discussione, con i 31 punti di LeBron James - diventato il primo giocatore nella storia della NBA a superare quota 30.000 punti segnati in carriera, 10.000 rimbalzi e 10.000 assist - che non bastano ai Lakers per evitare un pesante ko. In casa Suns, invece, spiccano i 30 punti di Devin Booker, con 10 assist, ma anche i 23 punti e 16 rimbalzi di Deandre Ayron.

Secondo successo consecutivo per gli Atlanta Hawks, che superano 131-128 gli Indiana Pacers e restano attaccati al treno playoff. Match dominato da Gallinari e compagni, ma che rischiano di perdere nel finale con i Pacers che rimontano fino al -3. Miglior marcatore il solito Trae Young con 47 punti, mentre per Danilo Gallinari, titolare, ci sono 15 punti, 5 assist e 5 rimbalzi in 27 minuti in campo.

Infine, negli ultimi due match di giornata vittorie per i Memphis Grizzlies, che superano gli Oklahoma City Thunder 118-125, con 21 punti di Desmond Bane, mentre per OCT non bastano i 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander; e successo per i New Orleans Pelicans, che battono gli Houston Rockets 130-105, con Jonas Valanciunas che chiude con 32 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI NBA DELLA NOTTE (13 MARZO)

Brookyln Nets – New York Knicks 110-107

Boston Celtics – Dallas Mavericks 92-95

Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 102-106

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 114-116 OT

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 140-111

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 131-128

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 118-125

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 130-105

