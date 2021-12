Giannis Antetokounmpo potrebbe tornare in campo a Natale! La star dei Bucks è fuori dal protocollo anti-covid e non figura nel referto degli infortunati della squadra, tutti indizi che fanno pensare al suo ritorno in occasione del match di Natale contro i Boston Celtics. Milwaukee ha ottenuto tre vittorie e incassato due sconfitte in questo periodo senza Antetokounmpo. Il due volte Mvp è quarto nella classifica dei migliori realizzatori stagionali in Nba con una media di 27 punti a partita ed è sesto per rimbalzi (11,6).

