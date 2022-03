I Milwaukee Bucks (47-28) tengono viva la corsa al primo posto a Est battendo per 116-118 i Philadelphia 76ers (46-29) in una sorta di scontro diretto, che però non sarà completamente decisivo. Determinante, invece, è la stoppata di Giannis Antetokounmpo a due secondi dalla fine per evitare che Joel Embiid (29 punti e 14 rimbalzi) porti il match al supplementare. Prestazione monstre per il greco, da 40 punti e 14 rimbalzi, con valido supporto di Khris Middleton (22); dall’altra parte anche 32 di James Harden e 22 con 11 rimbalzi di Tobias Harris.

I Los Angeles Lakers (30-44), al momento, sono fuori anche dal play-in. I Dallas Mavericks (47-29) infliggono loro un colpo pesantissimo, un 128-110 nel quale spicca una tripla doppia messa in piedi senza enorme sforzo da Luka Doncic (34 punti, 12 rimbalzi, 12 assist): è la decima della stagione. Altri sei sono i compagni in doppia cifra, mentre per i gialloviola, con LeBron James fuori, c’è poco da sorridere oltre ai 28 punti di Malik Monk e ai 25 di Russell Westbrook.

Ad

Faticano più del previsto, ma vincono i Brooklyn Nets (40-36) su degli orgogliosi Detroit Pistons (20-56): 130-123 il risultato finale, con Kevin Durant che infila la doppia doppia da 41 punti e 11 rimbalzi e Kyrie Irving che, autorizzato a ritornare in campo sul proprio parquet, scrive 24 sul proprio tabellino. Dall’altra parte grande prova di Cade Cunningham a quota 34, che non bastano, ma ne confermano il talento.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN' ORA FA

Sorride l’altra sponda di Los Angeles: i Clippers (37-39) un posto al play-in (l’ottavo) ce l’hanno già praticamente con assicurazione completa, e ribadiscono il concetto dopo il 121-115 sugli Utah Jazz (45-31). Paul George torna a ruggire con 34 punti, coadiuvato dalla panchina e dai 21di Reggie Jackson; in casa Jazz non sono utili i 33 punti di Donovan Mitchell.

Vittoria esterna per i Chicago Bulls (44-32), che battono per 94-107 i Washington Wizards (32-43). I 32 punti di DeMar DeRozan e i 27 di Nikola Vucevic sono i fattori più importanti contro una buona distribuzione dei punti all’interno della franchigia capitolina, che perde terreno nell’ultimo quarto.

I risultati

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 116-118

Washington Wizards-Chicago Bulls 94-107

Brooklyn Nets-Detroit Pistons 130-123

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 128-110

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 121-115

I Milwaukee Bucks uniti: "Giustizia per Jacob Blake"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA