Solo tre partite nella notte NBA, ma andava in scena l'atteso scontro tra Brooklyn e Golden State. Sono i Warriors ad uscire vincitori e anche nettamente, con Steph Curry e compagni che dominano al Barclays Center per 117-99. Decisivo un devastante terzo quarto da 35-18 per i californiani, trascinati proprio dal nativo di Akron, che chiude il suo match con 37 punti (9/14 da tre punti), 7 rimbalzi e 5 assist. Ottime le prove anche di Andrew Wiggins (19) e Jordan Poole (17) per una Golden State che resta in vetta alla Western Conference. Non bastano ai Nets, invece, i 24 punti di James Harden e i 19 dell'ex Kevin Durant, che tira male dal campo (6/19).

Tutto molto facile per gli Utah Jazz, che aprono ulteriormente la crisi dei Philadelphia 76ers, arrivati al quinto ko consecutivo in un periodo coinciso con l'assenza dal campo di Joel Embiid per la positività al Covid. Utah domina e si impone 120-85 in un match già praticamente finito all'intervallo. Bojan Bogdanovic è il miglior marcatore con 27 punti, ma importanti sono anche i 20 punti dalla panchina di Jordan Clarkson.

Tornano alla vittoria anche i Los Angeles Clippers contro i San Antonio Spurs, che perdono la terza partita consecutiva. Finisce 106-92 con 34 punti di Paul George e 21 di Reggie Jackson, mentre agli Spurs non basta la quasi tripla doppia di Dejounte Murray, che mette a referto 26 punti, 12 rimbalzi e 9 assist.

