I Phoenix Suns (63-16) sconfiggono di fronte al pubblico amico i derelitti Los Angeles Lakers (31-48) per 121-110 e li condannano alla definitiva eliminazione dal playin. Niente post season, dunque, per la banda LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e Carmelo Anthony! Match mai in discussione, con la franchigia dell’Arizona che costruisce il proprio successo nei due quarti centrali dove prende un importante margine per andare poi ad aggiudicarsi la sfida sul +11. 32 punti per Devin Booker e doppia doppia per DeAndre Ayton (22 punti e 13 rimbalzi), con Chris Paul che distribuisce ben 12 assist. Per i Lakers doppia doppia del rientrante Anthony Davis (21 punti e 13 rimbalzi) e 28 punti di Russell Westrbrook. Ma non basta per evitare ko e fallimento.

Ad

Le altre sfide della notte

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi IERI A 10:50

Vincono in trasferta i Philadelphia 76ers (49-30), che battono a domicilio gli Indiana Pacers (25-55) per 122-131. Dopo un primo quarto equilibrato, gli ospiti prendono il largo nel secondo fino al +23 con cui si va all’intervallo lungo (59-82). Pronta reazione dei padroni di casa nel terzo parziale, che colmano il gap e risalgono fino al -8 (99-107). Nell’ultima frazione i 76ers si ricompongono e gestiscono il vantaggio accumulato mantenendolo fino alla sirena conclusiva. Prestazione monstre di Joel Embiid con 45 punti e 13 rimbalzi che lo proietta immediatamente in cima alle proiezioni per il prossimo MVP. 30 di Tyrese Maxey ed alla doppia doppia di James Harden (11 punti e 14 assist). Per i Pacers, invece, doppia doppia di Buddy Hield (25 punti e 11 rimbalzi) e 21 punti di Tyrese Haliburton.

Successo interno anche per i Brooklyn Nets (41-38), che al Barclays Center battono gli Houston Rockets (20-60) per 118-105. Sono i padroni di casa a fare la partita, spingendo fin da subito e volando a +17 all’intervallo lungo (64-47). I texani non riescono ad avvicinarsi abbastanza per provare ad impensierire la squadra di Steve Nash, che non arretra e continua a mantenere il vantaggio in doppia cifra fino alla sirena finale. Autentico trascinatore dei Nets è Kyrie Irving con 42 punti, insieme ai 18 di Kevin Durant. Per i Rockets, invece, 36 punti di Kevin Porter Jr. e 30 di Jalen Green.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Miami Heat (52-28), che sconfiggono i Charlotte Hornets (40-39) col punteggio di 144-115. Sono gli ospiti a mettere per primi la testa davanti (29-32), con Miami che replica prontamente nel secondo quarto chiudendo sul +10 dopo 24’ (70-60). Nel terzo quarto gli Hornets provano ad impensierire la squadra della Florida, che non alza il piede dall’acceleratore e riprende a macinare gioco e punti nell’ultima frazione toccando anche il +29 finale con cui si aggiudica la sfida. Tyler Herro piazza ben 35 punti, insieme ai 27 di Jimmy Butler ed ai 22 di Bam Adebayo. Top scorer per Charlotte Miles Bridges con 29 punti, mentre LaMelo Ball firma una doppia doppia da 18 punti e 14 assist.

Trionfo casalingo anche per i Toronto Raptors (46-33) sugli Atlanta Hawks (41-38) per 118-108. Nel primo tempo sono gli ospiti ad avere il pallino del match, con i padroni di casa che provano a reagire mettendo la freccia nel secondo quarto (56-52 all’intervallo lungo). Nel terzo quarto i canadesi riescono a prendere un margine minimo di sicurezza (89-83), toccando poi la doppia cifra di vantaggio nell’ultima frazione andando così a vincere. Pascal Siakam mette a segno una doppia doppia (31 punti e 13 rimbalzi), così come Scottie Barnes (19 punti e 14 rimbalzi). Top scorer per gli Hawks Trae Young con 26 punti e 15 assist, insieme ai 20 punti di De’Andre Hunter ed alla doppia doppia di Clint Capela (10 punti e 14 rimbalzi). Non è sceso in campo, invece, Danilo Gallinari.

Colpo in trasferta dei Milwaukee Bucks (49-30), che espugnano lo United Center di Chicago battendo i Bulls (45-34) col punteggio di 106-127. I campioni in carica vanno subito in vantaggio, con i padroni di casa che non riescono ad avvicinarsi abbastanza per provare ad impensierire gli ospiti: alla seconda sirena Bucks avanti di dodici lunghezze (46-58). Nella ripresa Milwaukee non molla la presa e mantiene un buon margine tra sé e i Bulls, incrementando anche il vantaggio fino al +21 finale con cui si aggiudica la sfida. Brook Lopez mette a referto 28 punti, mentre Giannis Antetokoumpo sfiora la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi. Ai Bulls non bastano i 40 punti di uno scatenato DeMar DeRozan. Ennesimo scontro diretto perso per la franchigia dell'Illinois.

Squillo d'orgoglio per gli Orlando Magic (21-59) sui Cleveland Cavaliers (43-37) col punteggio di 120-115. La franchigia della Florida costruisce la vittoria nel terzo quarto (25-32 di parziale), in cui riesce a mettere tra sé e gli avversari il margine sufficiente da amministrare nell’ultima frazione decisiva. Doppia doppia per Mo Bamba (21 punti e 12 rimbalzi), mentre Ignas Brazdeikis segna 20 punti. Ai Cavaliers non bastano le doppie doppie di Darius Garland (27 punti e 10 assist), Moses Brown (10 punti e 12 rimbalzi) e Kevin Love (17-13 alle medesime voci statistiche).

Apoteosi Spurs e Coach Pop

Netta vittoria in trasferta per i San Antonio Spurs (34-45), che battono i Denver Nuggets (47-33) per 97-116 e si assicurano l’accesso ai play-in. La squadra dell'inossidabile coach Greg "Pop" Popovich innesta subito le marce alte, lasciando i Nuggets al palo e toccano già il +20 dopo due quarti (44-64). Nel terzo quarto la franchigia del Colorado riesce a ricucire lo strappo fini al -6 (79-85), ma nell’ultimo quarto gli Spurs non si scompongono e riprendono a spingere andando a vincere il match sul +19. Devin Vassell e Keldon Johnson segnano entrambi 20 punti, mentre ai Nuggets non bastano i 41 punti e 14 rimbalzi di Nikola Jokic. Poi può esplodere la festa nello spogliatoio Spurs...

Vincono fuori casa anche i Washington Wizards (35-44) sui Minnesota Timberwolves (45-35) per 114-132. Primo tempo equilibrato, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo: all’intervallo lungo Washington è sopra di un solo punto (66-67). Nella ripresa sono gli ospiti ad uscire meglio dagli spogliatoi, trovando anche il vantaggio in doppia cifra e scatenandosi nell’ultima frazione (toccando anche il +22). I Timberwolves non riescono a replicare alla fiammata dei Wizards, che s’involano così verso la vittoria. 25 punti per Kristaps Porzingis, insieme alla doppia doppia di Daniel Gafford con 24 punti e 12 rimbalzi. Per Minnesota, invece, 26 punti e 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Successo di misura per gli Oklahoma City Thunder (24-55) sui Portland Trail Blazers (27-52) col punteggio di 98-94. Dopo un primo quarto equilibrato, sono gli ospiti a fare la partita nella ripresa: alla terza sirena, infatti, Portland è avanti di ben quindici lunghezze (67-82). Nell’ultima frazione si scatena però la veemente rimonta di Oklahoma, grazie ad un parziale di 12-31 con cui ribalta la partita in proprio favore facendo esplodere il pubblico di casa alla sirena finale. Top scorer dei Thunder Jaylen Hoard con 24 punti e 21 rimbalzi, mentre per Portland il miglior realizzatore è Keon Johnson con 18 punti.

Serve un supplementare agli Utah Jazz (47-32) per prevalere sui Memphis Grizzlies (55-24) per 121-115. Match molto equilibrato, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo: alla terza sirena il punteggio è in perfetta parità sul 83-83. Nell’ultimo quarto Utah tenta l’allungo, ma Memphis risponde prontamente ed impatta sul 110-110 con cui si chiudono i tempi regolamentari, portando così la partita all’overtime dove i padroni di casa sbagliano meno e si aggiudicano la sfida. Rudy Gobert trascina i suoi con una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, insieme ai 22 punti di Jordan Clarkson. Sono 20, invece, i punti messi a segno da Donovan Mitchell. Ai Grizzlies non sono sufficienti i 28 punti di Jaren Jackson Jr. e i 24 di Tyus Jones.

Successo esterno per i New Orleans Pelicans (35-44) sui Sacramento Kings (29-51) per 109-123. I Pelicans vanno subito in vantaggio, toccando anche la doppia cifra di margine nel secondo quarto (chiuso poi sul 57-60). Nel terzo quarto gli ospiti continuano a mantenere i giri alti, rimanendo sul +11 dopo 36’ di gioco (84-95) e lasciando le briciole ai Kings che non riescono a contenere lo strapotere in attacco di New Orleans. Doppia doppia per Jaxon Hayes (23 punti e 12 rimbalzi) e Willy Hernangomez (12-12 nelle medesime voci statistiche), mente CJ McCollum mette a referto 23 punti. Per i Kings il miglior realizzatore è Davion Mitchell con 15 punti e 17 rimbalzi

I risultati

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 122-131

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 120-115

Brooklyn Nets-Houston Rockets 118-105

Miami Heat-Charlotte Hornets 144-115

Toronto Raptors-Atlanta Hawks 118-108

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 106-127

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 114-132

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 98-94

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 97-116

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 121-115 dTS

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 109-123

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 121-110

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Embiid gioca da MVP: 44+17 contro i Cavs, ko Suns e Bucks IERI A 05:47