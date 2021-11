Sei partite disputate nella notte NBA, con brividi totali su tutti i parquet d’America, e soprattutto in tre partite decise sostanzialmente sul filo di lana. Diversi esiti per le due formazioni leader di Conference, 76ers da una parte e Jazz (in coabitazione con i Golden State Warriors) dall’altra. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Il colpo da maestro lo piazza Luka Doncic, che con una tripla a sei decimi dalla fine consente ai Dallas Mavericks (6-3) di battere i Boston Celtics (4-6) per 107-104. L’uomo venuto dalla Slovenia scrive 33 punti e 9 rimbalzi sul tabellino, stavolta aiutato da Kristaps Porzingis con 21 e 7 in un match che i Celtics avevano ripreso nel finale dopo una brutta prima metà di gara. Per gli ospiti 32 11 rimbalzi di Jayson Tatum, 20 di Dennis Schroder. Finale da brivido anche tra Miami Heat (7-2) e Utah Jazz (7-2), con la vittoria dei primi in un concitatissimo finale: il 118-115 arriva dopo aver divorato un vantaggio di 19 punti negli ultimi 5’20”. Tripla doppia per Kyle Lowry, con 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre Jimmy Butler giunge a quota 27. Dall’altra parte inutili i 37 di Donovan Mitchell.

La risposta dei Philadelphia 76ers (8-2) è pronta: 105-114 sui Chicago Bulls in un’altra sfida ad alta quota. Sempre avanti i Sixers da metà secondo quarto in poi, con i 30 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid e i 25 dalla panchina di Furkan Korkmaz a rivelarsi decisivi. Dall’altra parte 32 di Zach LaVine e 25 di DeMar DeRozan. Altro finale vietato ai deboli di cuore è quello che vede i Denver Nuggets (5-4) negare il secondo urrà agli Houston Rockets (1-8), ed è decisiva in questo caso la tripla di Aaron Gordon a 51 secondi dalla fine, senza nessuno in grado di replicare. 28 punti e 14 rimbalzi per Nikola Jokic, 15 per Will Barton da una parte, 18 di Daniel Theis e 12 con 17 rimbalzi di Christian Wood dall’altra.

Passa quasi in sordina la sconfitta dei Los Angeles Lakers (5-5), che devono cedere sul campo dei Portland Trail Blazers (5-5) per 105-90. Damian Lillard è in serata e si vede, con 25 punti, così come lo è Jusuf Nurkic, che ai 15 aggiunge 17 rimbalzi. Senza LeBron James, malissimo il quintetto base gialloviola, il migliore è Malik Monk dalla panchina a quota 13. Sconfitti anche, dopo un duro finale, gli Atlanta Hawks (4-6) di Danilo Gallinari contro i Phoenix Suns (5-3) per 121-117; re della serata è Devin Booker con 38 punti, per gli Hawks non bastano i 31 con 13 assist di Trae Young. Per il citato Gallinari 10 punti in 22’39”.

