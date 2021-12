La nottata si apre con la vittoria di Indiana contro Houston per 118-106. Decisivo ai fini del risultato un parziale devastante di 20-3 in favore della squadra di casa nell’ultimo quarto. Per i Pacers, privi di Sabonis e Brogdon, sono fondamentali le doppie doppie siglate da Myles Turner (32 pt, 10 rim) e Caris LeVert (24 pt, 11 ast, 8 rim). Ad Orlando, invece, New Orleans riesce a contenere il rientro degli avversari nel finale e centra la quarta vittoria consecutiva. Nel 104-110 finale, i Pelicanssi affidano soprattutto a Brandon Ingram (31 pt) e Josh Hart (22 pt), che rendono vane le prestazioni di Cole Anthony (22 pt, 11 ast) e Wendell Carter Jr. (17 pt, 12 rim).

Sconfitta casalinga anche per Philadelphia, che si fa sorprendere con il punteggio di 96-98 da Atlanta (squadra priva di diversi giocatori, compreso Trae Young). A decidere il match è Bogdan Bogdanovic, che dopo una gara negativa al tiro (4 su 17 dal campo, 1 su 9 da 3 pt) si rende protagonista nel finale mettendo a segno 10 dei suoi 15 punti negli ultimi 4 minuti. Per i 76ers non bastano i 23 punti con 10 rimbalzi di Joel Embiid, autore, dopo la buona prestazione, dell’errore nel tiro finale che sarebbe valso il pareggio all’ultimo secondo. Arrivala 20esima vittoria stagionale per Miami che, con un parziale di 10-2 negli ultimi 150 secondi di gara, supera Detroit con il risultato di 115-112. A guidare gli Heat sono Tyler Herro (29 pt entrando dalla panchina) e Max Strus (26 pt), mentre per i Pistons sono positivi gli apporti di Trey Lyles (28 pt) e Saddiq Bey (23 pt e 10 rim).

Vittoria esterna per Washington che espugna il Madison Square Garden superando New York per 117-124. Grande prova di squadra per i Wizards che portano in doppia cifra ben sette giocatori, tra i quali spiccano Spencer Dinwiddie (21 pt, 12 ast, 7 rim) e Kyle Kuzma (18 pt, 10 rim). Dall’altra parte invece, spaventosa ma inutile la prova da 44 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Kemba Walker.20° successo stagionale anche per Milwaukee che batte Dallas per 95-102 in una gara senza le stelle Antetokounmpo e Doncic. Sono fondamentali per i Bucks i tre giocatori sopra quota 20:Khris Middleton (26 pt), Jrue Holiday (24 pt) e DeMarcus Cousins (22 pt).

Torna alla vittoria Charlotte che rimonta uno svantaggio di 19 punti e, grazie a un parziale di 38-13 nell’ultima frazione, supera Denver per 107-115. A trascinare gli Hornets è soprattutto Kelly Oubre Jr. (23 punti dalla panchina), mentre per i Nuggetsnon è sufficiente la doppia doppia monstre di Nikola Jokic (29 pt e 21 rim). Continua, invece, la serie positiva di Phoenix che conquista il quinto successo consecutivo superando Oklahoma per 113-101. Per i Suns sono ottime le prove di Devin Booker (30 pt, 7 ast, 7 rim) e Deandre Ayton (19 pt, 12 rim), mentre tra i City Thunder si salvano Shai Gilgeous-Alexander (29 pt, 7 ast) e il rookie Josh Giddey (17 pt).

Vittoria agevole di Utah per 128-116 contro Minnesota che, senza Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, non riesce a tenere il passo. I migliori nei Jazz sono Donovan Mitchell (28 pt, 7 ast) e Rudy Gobert (20 pt, 17 rim), mentre per i Timberwolves sono positive le prove di Malik Beasley (33 pt) e D’Angelo Russell (19 pt, 14 ast). Trova il successo casalingo anche Golden State che batte Memphis 113-104 e tiene cosi aperta la corsa con Phoenix per il primato nella West Conference. Nonostante le tante assenze in casa Warriors, ci pensa il solito Steph Curry a guidare i suoi facendo registrare ben 46 punti sul tabellino. Ottima gara anche per Gary Payton II che chiude con 22 punti, segnando anche una tripla cruciale nei minuti finali.

Chiudono la nottata i Lakers che incassano la quarta sconfitta di fila, venendo travolti per 110-138 da San Antonio. Non bastano ai giallo-viola i 66 punti combinati dei veterani Lebron James (36) e Russell Westbrook (30) per contrastare la giornata perfetta di Keita Bates-Diop che, entrando dalla panchina, chiude con 30 punti (11/11 dal campo) e 7 rimbalzi. Per gli Spurs sono buone anche le prestazioni di Derrick White (23 pt) e Lonnie Walker IV (21 pt).

I RISULTATI DELLA NOTTE (23 DICEMBRE)

