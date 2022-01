Netto successo dei Philadelphia 76ers (29-19) sui Los Angeles Lakers (24-25) col punteggio di 105-87. I padroni di casa partono subito col piede giusto, trovando l’allungo già nel primo quarto chiuso con la doppia cifra di vantaggio (32-22). I Lakers si aggrappano alle giocate di Anthony Davis, con LeBron James che assiste al match dalla tribuna. È il numero 3 a trovare il canestro del -7 (52-45), ma la franchigia di Philadelphia gestisce il vantaggio e si trova avanti di sei lunghezze all’intervallo lungo (54-48). Nel terzo quarto è ancora Davis a trascinare i suoi, con il jumper che vale il -2 (52-50). Ma si tratta solo di una fiammata, perché i 76ers non si scompongono e riprendono a macinare gioco e punti, distanziando i Lakers e volano così a vincere sfiorando i venti punti di margine. Joel Embiid mette a segno 26 punti e sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi, insieme a Tobias Harris con 23 punti. Doppia doppia per Tyrese Maxey (14 punti e 10 assist). Ai Lakers non bastano i 31 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davis, con Russell Westbrook che chiude a quota 20 punti.

Nell’altro match in programma stanotte, i Golden State Warriors (36-13) battono in casa i Minnesota Timberwolves (24-24) per 124-115. La partita si presenta subito come equilibrata, con il primo quarto chiuso in perfetta parità (29-29). Nella seconda frazione gli ospiti trovano il guizzo per mettere la testa avanti all’intervallo lungo, seppur di quattro sole lunghezze (57-61). Al rientro dagli spogliatoi sono però i Warriors a scatenarsi, uscendo decisamente meglio: parziale di 38-20 che ribalta completamente la partita, con Golden State che vola anche a +15 alla terza sirena (95-81). Nell’ultimo quarto i Timberwolves tentano l’ultima disperata rimonta, ma la compagine californiana non si scompone e mantiene il margine sufficiente per aggiudicarsi la sfida. Top scorer per i Warriors Steph Curry con 29 punti (insieme ad 8 rimbalzi e 6 assist), con l’altro Splash Brother Klay Thompson che mette a referto 23 punti. Sono 19, invece, i punti segnati da Andrew Wiggins. Tra i Timberwolves doppia doppia per Karl-Anthony Towns (31 punt e 12 rimbalzi) e 27 punti per Anthony Edwards.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (28 GENNAIO)

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers 105-87

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 124-115

