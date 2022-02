Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nella notte italiana si sono giocate nove partite e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata.

Washington sorprende Phila

Ad

La notte si apre con il successo esterno a sorpresa di Orlando.La squadra di Jamahl Mosleysupera Indiana con il punteggio di 118-119 e conquista la terza vittoria nelle ultime quattro partite. A fine partita il migliore in casa Magic è Gary Harris con 22 punti, mentre per i Pacers ci sono da segnalare i 26 punti di Caris Levert, i 24 di Terry Taylor (a cui si aggiungono anche i 16 rimbalzi) e i 22 di Torrey Craig. Vittoria a sorpresa anche di Washington, che si impone sul campo di Philadelphia per 103-106 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Decisivi i 24 punti e 7 rimbalzi di Kyle Kuzma e la tripla doppia di Spencer Dinwiddie (14 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Non servono a nulla invece ai 76ers i 27 punti, 14 rimbalzi e 6 assist di Joel Embiid e i 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Tyrese Maxey.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA

Boston in sicurezza, Memphis supera New York

A Charlottenon basta una prestazione strepitosa di Lamelo Ball (38 punti, 6 rimbalzi e 9 assist) per evitare la sconfitta contro Boston (113-107). Fondamentali ai fini del risultato i sei giocatori dei Celtics in doppia cifra (Josh Richardson il top scorer di squadra con 23 punti). Dopo la sconfitta contro Philadelphia, Memphis trova un importante successo esterno contro New York (108-120). In casa Grizzlies grandissima partita di Jaren Jackson Jr. (26 punti e 10 rimbalzi), ma sono importanti da sottolineare anche i 23 punti e 9 assist di Ja Morant e i 13 rimbalzi di Steven Adams. Per i Knicks, buone, seppur inutili, le prove di Evan Fournier (30 punti) e Julius Randle (18 punti, 12 rimbalzi e 9 assist).

KO anche Cleveland, ridono i Rockets

Vince Houston, che si impone a sorpresa in casa contro Cleveland con il punteggio di 115-104. Dopo un primo quarto equilibrato, il gruppo di Stephen Silan prende un buon vantaggio e lo mantiene fino a 48′. I Rockets chiudono il match con sei giocatori in doppia cifra (Jalen Green e Christian Wood i migliori, entrambi con 21 punti a referto). In casa Cavs sono invece ininfluenti i 29 punti di Evan Mobley e i 21 di Kevin Love. Serve un overtime tra Memphis e Oklahoma per decretare il vincitore. Alla fine la spuntano i ragazzi di Mark Daigneault per 114-120 nonostante i 40 punti e i 10 assist di un Luka Doncic scatenato. Fondamentali per i City Thunder i 30 punti di Luguentz Dort e i 29 del rookie Tre Mann (career-best per lui).

Sacramento firma l'upset con Brooklyn

Utah sconfigge Denver per 108-104 e torna al successo dopo cinque sconfitte consecutive. Decisivi in casa Jazz i cinque giocatori con 15 o più punti a referto (Trent Forrest il migliore con 18), mentre per i Nuggets non sono sufficienti i 26 punti dalla panchina di Bryn Forbes.Grandissimo successo di Sacramento, che supera Brooklyn per 112-101 grazie a uno strepitoso quarto periodo (29-15) e pone fine a una serie di sette sconfitte consecutive. A fine match sono ben sette i giocatori dei Kings in doppia cifra (Davion Mitchell il top scorer di squadra con 18 punti). Per i Nets buona, ma ininfluente, la prova da 23 punti di Nic Claxton. Nell’ultimo incontro di giornata sorridono i Lakers, vittoriosi per 99-94 contro Portland.In assenza di LeBron James, è Anthony Davis a caricarsi sulle spalle i compagni con i suoi 30 punti e 15 rimbalzi, mentre sfiora la tripla doppia Russell Westbrook (9 punti, 10 rimbalzi e 13 assist). In casa Trail Blazers non bastano invece i 30 punti di Norman Powell.

I RISULTATI DELLA NOTTE (3 FEBBRAIO)

Indiana Pacers (19-34) – Orlando Magic (12-41) 118-119

Philadelphia 76ers (31-20) – Washington Wizards (24-27) 103-106

Boston Celtics (28-25) – Charlotte Hornets (28-24) 113-107

New York Knicks (24-28) – Memphis Grizzlies (36-18) 108-120

Houston Rockets (15-36) – Cleveland Cavaliers (31-21) 115-104

Dallas Mavericks (29-23) – Oklahoma City Thunder (16-34) 114-120 d1ts

Utah Jazz (31-21) – Denver Nuggets (28-23) 108-104

Sacramento Kings (19-34) – Brooklyn Nets (29-22) 112-101

Los Angeles Lakers (25-27) – Portland Trail Blazers (21-31) 99-94

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Phoenix arriva a 11 di fila, Golden State supera gli Spurs IERI A 07:18