Nella notte italiana si sono disputate otto partite della stagione 2021-2022 di NBA, con alcune sfide fondamentali nella corsa playoff. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Ancora una sconfitta per i Golden State Warriors, che in casa cedono 103-107 contro i lanciatissimi Phoenix Suns. Match equilibratissimo, come racconta il punteggio finale, con le due squadre che si sono continuamente alternate in vetta. Non bastano a GSW i 38 punti di Jordan Poole per tornare al successo. Vittoria esterna anche per i Dallas Mavericks, che espugnano il campo dei Cleveland Cavaliers 112-120. Match deciso negli ultimi due quarti, quando i Mavs rimontano, accelerano e scappano via con la quasi tripla doppia di Luka Doncic, che chiude con 35 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

Ad

NBA Giannis-show, strana "barzelletta del papà" in conferenza 20 ORE FA

Vittoria fuori casa anche per i Miami Heat che battono i Boston Celtics 98-106, confermandosi in vetta alla Eastern Conference. Anche qui decisivo è l’ultimo quarto, dopo che le due squadre si erano sfidate in maniera equilibrata per tre quarti. Non bastano a Boston i 28 punti di Jaylen Brown. Non si fermano, invece, gli Atlanta Hawks che espugnano il campo degli Oklahoma City Thunder per 118-136 e sembrano in ottima forma in vista dei play-in. Ancora senza Danilo Gallinari, gli Hawks dominano l’intero match con sei giocatori in doppia cifra e il solito Trae Young che chiude con 41 punti.

Si allontanano dal rischio play-in, invece, i Toronto Raptors, che battono i Minnesota Timberwolves 125-102. Match a due facce, con i Wolves che guidano il primo tempo toccando il +17, ma nella ripresa è solo Toronto che scappa via con i 29 punti di Gary Trent jr. e la tripla doppia di Pascal Siakam con 12 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Rischia Denver, ma poi i Nuggets espugnano il campo degli Indiana Pacers 118-125. Ospiti che scappano via fin dal primo quarto, ma poi Indiana rimonta e a fine terzo quarto passa in vantaggio. Reagisce Denver e vince con Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia con 37 punti, 13 rimbalzi e 9 assist.

Negli altri match di giornata spicca la sconfitta dei San Antonio Spurs con i Memphis Grizzlies per 111-112, che rischia di costare carissimo agli Spurs nella corsa play-in, con i Lakers che restano al decimo posto. Agli Spurs non riesce la rimonta con Memphis nonostante i 33 punti di Dejounte Murray. Si confermano comodamente in zona play-in, invece, Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans, che battono rispettivamente i New York Knicks 114-125 e i Portland Trail Blazers 107-117, mentre nelle altre partite successi per i Washington Wizards sugli Orlando Magic per 127-110 e per i Sacramento Kings che espugnano il campo degli Houston Rockets 118-121.

RISULTATI NBA 2021-2022 (31 MARZO)

Indiana Pacers – Denver Nuggets 118-125

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 112-120

Washington Wizards – Orlando Magic 127-110

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 125-102

Boston Celtics – Miami Heat 98-106

New York Knicks – Charlotte Hornets 114-125

Houston Rockets – Sacramento Kings 118-121

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 118-136

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 111-112

Golden State Warriors – Phoenix Suns 103-107

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 107-117

Gabriele Procida in esclusiva a Eurosport fra Nazionale, il Draft NBA e Cantù

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA