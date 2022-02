Sorride, e non poco, Philadelphia, che trionfa in trasferta nel big match contro Chicago (108-119) e conquista la 32ma vittoria in stagione. Per i 76ers sono 40 i punti di uno scatenato Joel Embiid (a cui si aggiungono anche 10 rimbalzi e 3 assist), mentre ai Bulls non basta DeMar DeRozan strepitoso da 45, 9 rimbalzi e 7 assist. Quarto successo di fila per i Timberwolves, usciti vittoriosi questa notte dal match contro Detroit per 118-105. Minnesota conclude la sfida con addirittura tre giocatori con 20 o più punti (Karl-Anthony Towns il migliore con 24). In casa Pistons, buona, ma ininfluente, la prova da 24 di Saddiq Bey.

Ad

Denver supera Brooklyn per 124-104 e infligge ai Nets l’ottava sconfitta consecutiva. Decisivo ai fini del risultato un terzo quarto tutto in favore dei padroni di casa (31-16). Tra le fila dei Nuggetstripla doppia magnifica di Nikola Jokic (21, 12 rimbalzi e 10 assist). Per Brooklyn (ancora priva di James Harden e Kevin Durant) non sono invece sufficienti i 27 di Kyrie Irving.Successo importante per Cleveland, che supera per 98-85 Indiana e conquista la 33ma vittoria in stagione. Tra le fila dei Cavaliers il top scorer è Cedi Osman dalla panchina, ma ci sono da segnalare anche le doppie doppie di Jarrett Allen (15 e 17 rimbalzi) e Rajon Rondo (15, 5 rimbalzi e 12 assist). Per i Pacers non serve a nulla la prova da 22 di Chris Duarte.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA

Tutto facile per i Celtics,vittoriosi per 83-116 contro Orlando.Per Boston molto bene Jaylen Brown (26), Denis Schroder (22) e Al Horford (13 e 11 rimbalzi), mentre per i Magics è buona, ma inutile, la prova da 17 punti di Jalen Suggs.Successo casalingo per Dallas che ha la meglio per 103-94 su Atlanta.Per i Mavericks chiudono con 22 a testa Reggie Bullock e Jalen Brunson, ma c’è da evidenziare anche la bellissima tripla doppia di Luka Doncic (18, 10 rimbalzi e 11 assist). In casa Hawks il migliore è John Collins con 22, mentre termina il match con 11 e 5 rimbalzi Danilo Gallinari.

Un grandissimo Brandon Ingran trascina New Orleans al successo esterno contro Houston. Il numero 14 dei Pelicans realizza una doppia doppia fondamentale (33 e 12 assist) ai fini del risultato. Per gli ospiti un importante contributo arriva anche da Jaxson Hayes, autore di 21 e 7 rimbalzi, mentre ai Rockets non bastano i 4 giocatori con 15 o più punti a referto (Christian Wood il migliore con 22). Vittoria convincente per Milwaukee nell’ultima partita della notte. I ragazzi di Mike Budenholzer sconfiggono i Clippers per 113-137 e conquistano il terzo successo consecutivo.Tra le fila dei Bucks è davvero ottima la prestazione di Giannis Antetokounmpo (28, 10 rimbalzi e 5 assist), ma sono di grande valore anche i 24 e 11 rimbalzi di Bobby Portis. Non servono invece a nulla alla squadra di casa i 28 di Norman Powell.

I RISULTATI DELLA NOTTE (6 FEBBRAIO)

Chicago Bulls (33-20) – Philadelphia 76ers (32-21) 108-119

Minnesota Timberwolves (28-25) – Detroit Pistons (12-41) 118-105

Denver Nuggets (29-24) – Brooklyn Nets (29-24) 124-104

Cleveland Cavaliers (33-21) – Indiana Pacers (19-36) 98-85

Orlando Magic (12-43) – Boston Celtics (30-25) 83-116

Dallas Mavericks (31-23) – Atlanta Hawks (25-28) 103-94

Houston Rockets (15-38) – New Orleans Pelicans (21-32) 107-120

Los Angeles Clippers (27-28) – Milwaukee Bucks (34-21) 113-137

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi IERI A 08:54