Continua il buon momento di Brooklyn (ottavo successo nelle ultime dieci partite) che sconfigge New York al termine di una partita spettacolare chiusa con il punteggio di 112-110. I Nets sprecano addirittura un vantaggio di 16 punti a fine terzo quarto, ma riescono a prevalere nel finale grazie soprattutto ai 7 punti di Kevin Durant negli ultimi tre minuti. Davvero ottime le prove di James Harden (34 punti, 10 rimbalzi, 8 assist) e Durant (27 pt, 5 rim, 9 ast) per la squadra di casa, mentre ai Knicks non bastano le prestazioni di Alec Burks (25 pt, 5 rim, 5 ast) e Julius Randle (24 pt, 9 rim, 8 ast).

Vittoria in trasferta, invece, per Memphis che ha la meglio su Toronto (terza sconfitta consecutiva) con il punteggio di 91-98. Gli ospiti scappano subito via nel punteggio e, nonostante una piccola reazione degli avversari nel terzo quarto, portano a casa un successo importantissimo. I migliori del match sono Jaren Jackson Jr. per i Grizzlies con 25 punti e 6 rimbalzi e Pascal Siakam per i Raptors con 20 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Ad

Nel big match di giornata, quello tra Phoenix e Golden State,la compagine di casa trova una vittoria spettacolare per 104-96. Il match è estremamente combattuto e viene deciso soltanto nell’ultimo periodo grazie ad un parziale di 24-18 in favore del gruppo di Monty Williams.Ottima prestazione di squadra per i Suns che portano ben cinque giocatori in doppia cifra (il migliore DeAndre Ayton con 24 punti), mentre nei Warriors non brilla per una notte Steph Curry (per lui 4/21 dal campo) e non servono a nulla i 28 punti e 5 rimbalzi di Jordan Poole.

NBA Enes Kanter diventa americano: si chiamerà "Freedom" 21 ORE FA

Successo anche per Portland che ritrova il sorriso dopo ben tre sconfitte consecutive. Nonostante l’assenza di Damian Lillard, i ragazzi di Chauncey Billups sconfiggono Detroit per 110-92 al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Per i Trail Blazers ottima la prestazione di CJ McCollum (per lui 28 pt, 4 rim, 6 ast). Agli avversari, invece, non bastano i 26 punti e 7 rimbalzi di Cade Cunningham.

Successo convincente anche per i Lakers che superano in trasferta i Kings (92-117). Dopo aver chiuso i primi due quarti sotto di 9, i gialloviola reagiscono alla grande e con un secondo tempo da 67 punti (contro i soli 33 di Sacramento) portano a casa la seconda vittoria consecutiva. In assenza di LeBron James, grandi prestazioni di Anthony Davis (25 pt, 7 rim, 3 ast) e Russell Westbrook (23 pt, 5 rim, 6 ast), mentre per il gruppo di Alvin Gentry sono ininfluenti i 17 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di De’Aaron Fox.

I risultati della notte

Brooklyn Nets (15-6) – New York Knicks (11-10) 112-110

Toronto Raptors (9-13) – Memphis Grizzlies (11-10) 91-98

Phoenix Suns (18-3) – Golden State Warriors (18-3) 104-96

Portland Trail Blazers (11-11) – Detroit Pistons (4-17) 110-92

Sacramento Kings (8-13) – Los Angeles Lakers (11-11) 92-117

"Andiamo ad allenarci, adesso": così Kobe ispirò Randle

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN' ORA FA