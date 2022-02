Prosegue la striscia vincente dei Boston Celtics, che sono arrivati all’ottavo successo consecutivo, superando 105-95 gli Atlanta Hawks al termine di una partita che si è decisa in un terzo quarto da 42 punti per i padroni di casa. Un +19 nella terza frazione decisivo per la squadra di Ime Udoka, trascinata da un Jayson Tatum stellare da 38 punti e 10 rimbalzi. Ad Atlanta non basta un Trae Young da 30 punti e 10 rimbalzi ed un Bogdan Bogdanovic da 26 punti, uscendo dalla panchina. Serata negativa per Danilo Gallinari, partito in quintetto titolare, ma autore di soli cinque punti con 2/8 dal campo in 22 minuti di gioco.

Nell’altra sfida successo esterno dei Minnesota Timberwolves sul campo degli Indiana Pacers. Finisce 129-120 per gli ospiti, che hanno fatto loro il match negli ultimi cinque minuti, dopo aver comunque chiuso all’intervallo avanti di dodici punti. Il protagonista è Anthony Edwards, che mette a referto 37 punti, ma per Minnesota ci sono anche 23 punti di D’Angelo Russell. Per Indiana altra buona prova del neo arrivato Tyrese Haliburton (22 punti e 16 assist) e anche di Oshae Brissett (22 punti e 13 rimbalzi).

I risultati della notte

Boston Celtics – Atlanta Hawks 105-95

Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 120-129

