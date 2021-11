Secondo ko consecutivo e sconfitta casalinga per i Philadelphia 76ers, che cedono per 109-118 ai Milwaukee Bucks. Sixers che sprecano tantissimo dopo aver toccato anche il +13 nel secondo quarto, con i campioni in carica che prima rimontano lo svantaggio in un pugno di minuti e poi, dopo un quarto e mezzo giocato punto a punto, nel finale allungano decisi. Decisivo, come sempre, Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia con 31 punti e 16 rimbalzi, mentre in casa Philadelphia ci sono i 31 punti di Tyrese Maxey e i 20 rimbalzi di Andre Drummond.

Ad

Quinta sconfitta consecutiva e Atlanta Hawks che sprofondano in classifica dopo aver perso 110-98 contro gli Utah Jazz. Avversari di certo non facili per Danilo Gallinari e compagni i Jazz, all’ottava vittoria stagionale, ma Atlanta regge un quarto, poi vede Utah scappare via. Un paio di fiammate a inizio ripresa provano a riaprire il match, ma i Jazz reagiscono e per gli Hawks è l’ottava sconfitta in dodici match. E questo nonostante i 28 punti di Kevin Huerter, miglior marcatore del match, mentre in casa Jazz lo tallona Donovan Mitchell con 27 punti. Per Gallinari, invece, match da comparsa, con soli 7 minuti di gioco e tre punti.

NBA Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida" 20 ORE FA

Sono forse ufficialmente usciti dalla crisi i Los Angeles Clippers, che superano 117-109 i Portland Trail Blazers e ottengono il quinto successo consecutivo, che vale la sesta posizione di conference. Vincono i Clippers, ma lo fanno al termine di un match molto equilibrato, dove i Trail Blazers rispondono colpo a colpo, piazzano ottimi parziali che ribaltano la situazione e sognano il colpaccio. Ma nel secondo tempo Los Angeles alza la qualità del suo gioco e poco alla volta spegne le speranze di Portland. E lo fa nonostante i 27 punti di Damian Lillard, mentre tra i LAC spicca Paul George con 24 punti, 7 assist e 9 rimbalzi.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 109-118

Utah Jazz – Atlanta Hawks 110-98

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 117-109

Gallinari: "Bisogna essere orgogliosi di questa Italbasket"

NBA Jokic reagisce e stende Morris con un colpo alle spalle! UN GIORNO FA