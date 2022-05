Parte forte Dallas, che nel primo quarto impone i suoi ritmi, sospinta dalla coppia Doncic-Brunson, mentre i Golden State Warriors concedono troppo e segnano poco. Non cambia la musica nel secondo quarto, dove anzi le difese pagano ancor più dazio e dove i Mavericks arrivano anche a toccare il +19.

La musica, però, cambia nella ripresa. Nel terzo quarto si alza d’intensità la difesa di Golden State, Doncic non trova più spazi e con soli 13 punti realizzati in un quarto i texani vedono il loro vantaggio svanire quasi totalmente. E negli ultimi 12 minuti salgono in cattedra i tiratori dei Warriors, con Curry e compagni che mettono a segno ben 43 punti e, nonostante concedano molto in difesa, ribaltano la situazione e scappano via e portano la serie sul 2-0.

Per i Dallas Mavericks è difficile pensare di ribaltare anche questa volta la situazione, soprattutto quando non hai rotazioni e, de facto, giochi i playoff con una squadra di 4/5 elementi. Ci provano Luka Doncic (42 punti) e Jalen Brunson (31), ma nulla possono quando dall’altra parte hai Steph Curry (32 punti, 6/10 da tre), Jordan Poole (23 punti), ma soprattutto un Kevin Looney in giornata MVP, che chiude con 21 punti e 12 rimbalzi.

IL TABELLINO

GOLDEN STATE WARRIORS – DALLAS MAVERICKS 126-117 (25-32, 33-40, 25-13, 43-32)

Golden State: Wiggins 16, Green 6, Looney 21, Thompson 15, Curry 32, Poole 23, Porter 11, Lee, Bjelica, Kuminga, Moody 2, Toscano

Dallas: Bullock 21, Finney-Smith 10, Powell, Doncic 42, Brunson 31, Dinwiddie 4, Kleber 3, Bertans 6, Ntilikina, Green, Brown, Burke, Chriss

