Uno strepitoso Anfernee Simons porta al successo Portland contro New York (112-103). Il numero 1 dei Blazers mette a referto ben 30 punti, 5 assist e 8 rimbalzi. Per la squadra di casa buone anche le prove di Josh Hart (23 punti) e Jusuf Nurkic (12 punti e 20 rimbalzi), mentre ai Knicks non bastano i 28 punti e 16 rimbalzi di Julius Randle e i 23 punti di Kemba Walker.Quinta vittoria di fila per Memphis, che supera in trasferta Charlotte per 118-125 grazie soprattutto a un primo tempo devastante (74-43). A fine partita il migliore in casa Mavericks è il solito Ja Morant con 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, ma sono ottime anche la prestazioni di Desmond Bane (25 punti) e Jaren Jackson Jr. (18 punti e 10 rimbalzi). Per gli Hornets non sono invece sufficienti i 35 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di uno scatenato Terry Rozier e i 25 punti di Lamelo Ball.

Vittoria in trasferta per Sacramento:i ragazzi di Alvin Gentrysi impongono contro Washington per 110-123. A fine partita sono ben quattro i giocatori con 16 o più punti tra le fila dei Kings (De’Aaron Fox il migliore con 26 punti). Per i Wizards buona, ma inutile, la prova di Kyle Kuzma (22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist). Continua il momento magico di Dejounte Murray. Dopo la prestazione mostruosa nella partita contro Atlanta (32 punti, 10 rimbalzi e 15 assist), il numero 5 degli Spurs realizza altri 31 punti, 12 assist e 7 rimbalzi che consentono a San Antonio di conquistare il successo esterno contro New Orleans (117-124). Ai Pelicans non servono a nulla la doppia doppia di CJ McCollum (36 punti e 11 assist) e i 22 punti di Brandon Ingram.

Ad

Philadelphia vince il big match contro Cleveland per 103-93 e sale a quota 34 vittorie in stagione. In casa 76ers è da incorniciare la partita di Joel Embiid, autore di una tripla doppia spaventosa da 40 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, mentre ai Cavs non bastano i 27 punti di Darius Garland.Successo soffertissimo per Denver, che batte in trasferta Toronto per 109-110. Decisiva la doppia doppia del solito Nikola Jokic (28 punti e 15 assist). Per i Raptors ottima, ma ininfluente, la prova di Pascal Siakam (35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist).

NBA Danilo Gallinari supera quota 11.000 punti in carriera 18 ORE FA

Non ha fine la crisi di Brooklyn. I ragazzi di Steve Nash perdono anche contro Miami (115-111) e subiscono l’undicesima sconfitta consecutiva. A fine partita sono ben sette i giocatori della squadra di casa in doppia cifra (Bam Adebayo il migliore con 19 punti). Ai Nets non servono invece a nulla i 29 punti di Kyrie Irving. Un’altra prestazione clamorosa di DeMar DeRozan consente a Chicago di avere la meglio su Oklahoma per 106-101. In casa Bulls è strepitosa anche la prova di Nikola Vucevic (31 punti e 15 rimbalzi), mentre per City Thunder non sono sufficienti i 31 punti di Luguentz Dort e la tripla doppia di Josh Giddey (11 punti, 12 rimbalzi e 10 assist).

Non basta un Luka Doncic stratosferico per battere i Clippers.Lo sloveno realizza addirittura 45 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, ma il risultato a fine partita dice 97-99 in favore dei ragazzi di Tyronn Lue.In casa Clippers ottima prova di squadra, con ben tre giocatori con 20 o più punti messi a referto (Reggie Jackson il migliore con 24 punti). Grande vittoria dei Warriors, che sconfiggono i Lakers per 117-115. Per Golden State è fondamentale un sempre più incisivo Klay Thompson (33 punti e 5 rimbalzi), ma è ottimo anche il match di Curry 24 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. Per gli ospiti è invece inutile la grande prestazione di LeBron James (26 punti, 15 rimbalzi e 8 assist).

Phoenix supera Orlando (132-105) e conquista la quinta vittoria consecutiva. Tra le fila dei Suns ci sono da segnalare le grandi prove di Devin Booker (26 punti) e Chris Paul (10 punti e 15 assist), mentre ai Magics non servono a nulla i 20 punti e 10 assist di Jalen Suggs.

I risultati

Portland Trail Blazers (23-34) – New York Knicks (25-32) 112-103

Charlotte Hornets (29-29) – Memphis Grizzlies (40-18) 118-125

Washington Wizards (25-30) – Sacramento Kings (22-36) 110-123

New Orleans Pelicans (22-34) – San Antonio Spurs (22-35) 114-124

Philadelphia 76ers (34-22) – Cleveland Cavaliers (35-22) 103-93

Toronto Raptors (31-24) – Denver Nuggets (31-25) 109-110

Miami Heat (37-20) – Brooklyn Nets (29-27) 115-111

Chicago Bulls (36-21) – Oklahoma City Thunder (17-39) 106-101

Dallas Mavericks (33-24) – Los Angeles Clippers (28-30) 97-99

Golden State Warriors (42-15) – Los Angeles Lakers (26-31) 117-115

Phoenix Suns (46-10) – Orlando Magic (13-45) 132-105

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA