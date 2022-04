Sesta sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers che cedono 118-129 contro i Denver Nuggets e vedono i playoff allontanarsi sempre più. Decisivo l’ultimo quarto, quando Denver passa in testa e allunga deciso, guidato dal solito Nikola Jokic che chiude con 38 punti e 18 rimbalzi. Vincono i San Antonio Spurs, che superano i Portland Trail Blazers 113-92 e allungano proprio su LeBron e compagni. Portland che guida il primo tempo, ma nella ripresa escono gli Spurs che controllano il match con i 28 punti di Keldon Johnson.

Ad

Nella corsa ai playin sono i Los Angeles Clippers ad avere la meglio sui New Orleans Pelicans per 119-110, con i californiani che prenotano l’ottava piazza a Ovest. Match dominato dai Clippers con sette giocatori in doppia cifra, con Marcus Morris Sr che chiude a 22 punti e Reggie Jackson che segna 11 punti e serve 10 assist ai compagni. Si avvicinano ai playoff i Minnesota Timberwolver che battono gli Houston Rockets 132-139 e vedono gli Utah Jazz al sesto posto. Decisivi i 33 punti di Anthony Edwards.

Serie A Highlights: Treviso-Napoli 67-77 10 ORE FA

Cadono in casa i Cleveland Cavaliers, che cedono ai Philadelphia 76ers per 108-112. Cavs che giocano meglio per due quarti e mezzo, ma poi sonoi 76ers a uscire e imporsi con un quarto quarto perfetto, guidati come al solito da Joel Embiid che chiude con 44 punti e 17 rimbalzi. Ma spicca la tripla doppia di James Harden con 21 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Vincono in trasferta i Dallas Mavericks, che superano 112-118 i Milwaukee Bucks. Bucks più incisivi nel primo tempo, ma Mavs che escono alla distanza con Luka Doncic che chiude con 32 punti e 15 assist.

Nelle altre sfide di giornata vincono i Boston Celtics, che superano i Washington Wizards 144-102 con 32 punti di Jaylen Brown, vincono i Miami Heat in casa dei Toronto Raptors 109-114 in un match deciso solo nell’ultimo quarto, mentre consolidano la posizione playoff i Golden State Warriors imponendosi 90-109 in casa dei Sacramento Kings. Infine, vincono i New York Knicks in casa degli Orlando Magic 88-118 e gli Oklahoma City Thunder che hanno la meglio dei Phoenix Suns per 117-96.

RISULTATI NBA 2021-2022 (4 APRILE)

Boston Celtics – Washington Wizards 144-102

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 112-118

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 118-129

Indiana Pacers – Detroit Pistons 117-121

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 108-112

Orlando Magic – New York Knicks 88-118

Toronto Raptors – Miami Heat 109-114

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 117-96

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 113-92

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 132-139

Sacramento Kings – Golden State Warriors 90-109

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 119-100

Ginobili nell'Hall of Fame: "La mia è la favola di un underdog"

Serie A La "Vecchia Guardia" salva Venezia: il break finale contro Reggio Emilia 11 ORE FA