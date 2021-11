Undici partite in questa notte italiana di NBA che comincia con la quarta vittoria consecutiva di Charlotte. La squadra allenata da coach James Borrego riesce, dunque, a frenare l’inizio scoppiettante di Washington con il risultato di 97-87 e si porta a 9 successi in regular season. Decisive per gli Hornets le doppie doppie di Bridges (17 pt, 11 rim), LaMelo Ball (11 pt, 14 ast) e Plumlee (11 pt, 13 rim), mentre sono inutili i due giocatori sopra quota 20 punti (Beal con 24 e Gafford con 20) per i Wizards. Nel secondo match di apertura, Indiana si fa sorprendere dai Pistons per 97-89. A spiccare per Detroit sono le prestazioni di Jeremi Grant (19 pt) e Cory Joseph (18 pt), entrato dalla panchina, che rendono vane le prove di Brogdon e Levert, chiuse rispettivamente con 20 e 18 punti a referto.

Sconfitta anche per i Celtics, per mano di Atlanta che, dopo un inizio di stagione decisamente non incoraggiante, infila la terza vittoria di fila. Nel 110-99 finale, i 34 punti di Jayson Tatum non bastano a contrastare le doppie doppie di John Collins (20 punti, 11 rim) e di Trae Young (18 pt, 11 ast). Per il nostro Danilo Gallinari sono 20 i minuti di gioco, terminati con 8 punti e 4 rimbalzi. Si riscatta, invece, Brooklyn dopo la brutta sconfitta contro Golden State della scorsa notte, riuscendo a battere Cleveland per 109-99. A garantire ai Nets la vittoria sono i 4 giocatori sopra i 20 punti, tra cui spicca soprattutto Harden con i suoi 27 punti, 10 rimbalzi e 7 assist (gli altri tre sono Aldridge con 24 punti, Durant con 23 e Mills con 21). A salvarsi nei Cavaliers sono solo Rubio (25 punti) e Garland (24 punti).

Buona gara anche per Miami che, nonostante le assenze di Adebayo e Lowry, riesce a recuperare lo svantaggio di 15 punti accumulato nel primo quarto e battere così New Orleans per 113-98. Serata da incorniciare per Jimmy Butler che, al rientro da un problema alla caviglia, mette a referto una tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. A New York vittoria a sorpresa di Orlando che nel finale sfrutta gli errori dalla lunga distanza della squadra di coach Tom Thibodeau per portarsi in vantaggio e poi chiudere il match con il punteggio di 98-104. Buone le prestazioni di Cole Anthony (15 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) e Mo Bamba (12 punti e 12 rimbalzi) per i Magic, mentre per Knicks gara sottotono per Julius Randle che termina con soli 13 punti.

Torna alla vittoria Milwaukee che, con il risultato finale di 109-102, si impone sui Lakers, ancora privi di Lebron James. A dominare in lungo e in largo è l’MVP 2020 Antetokounmpo che fa registrare sul tabellino ben 47 punti, accompagnati da 9 rimbalzi. A nulla servono invece ai giallo-viola le doppie doppie di Horton-Tucker (25 punti, 12 rimbalzi) e Westbrook (19 punti, 15 assist). Successo anche per Minnesota che sconfigge 107-97 Sacramento, trovando così il 5º successo stagionale. Fondamentale è la determinazione nei momenti chiave di Edwards che mette a referto 16 dei suoi 26 punti nell’ultimo quarto. Per i Timberwolves è positivo anche l’apporto di Towns che segna 22 punti (con 9 su 12 dal campo), mentre per i Kings è solo De’Aaron Fox a salvarsi con 28 punti.

Ad Oklahoma i Rockets trovano la 13ª sconfitta consecutiva, perdendo 101-89 contro i City Thunder. I top scorer sono Luguentz Dort (34 punti), per i padroni di casa, e il rookie Jalen Green (21 punti), per Houston. Phoenix prosegue la striscia positiva e mantiene l’imbattibilità per la 10ª gara di fila, trovando il successo per 105-98 ai danni dei Mavericks nei minuti finali (complice anche l’assenza di Doncic). A brillare sono Booker, con 24 punti e 9 rimbalzi, e Ayton, con 19 punti e 13 rimbalzi, che rendono vani gli sforzi di Hardaway Jr. (22 punti) e di Porzingis (21 punti).

Nell’ultimo match nella notte, harakiri per i Bulls che sprecano un vantaggio di ben 20 punti e si fanno rimontare dai Blazers nell’ultima frazione, finendo così sconfitti per 112-107. Decisivi Nurkic (18 pt, 12 rim) e Lillard che, nonostante un inizio non dei migliori, mette a segno due triple decisive nell’ultima frazione, chiudendo con 22 punti e 10 assist. Per Chicago è invece Lavine (30 pt) che prova a tenere in piedi la partita ma, a 10 secondi dalla fine, tutto solo, è proprio il numero #8 che sbaglia la tripla che sarebbe potuta valere l’overtime.

