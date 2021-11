Nel primo match di giornata Golden State sconfigge per 90-105 i Clippers e conquista la settima vittoria consecutiva (la diciottesima in stagione). Decisivo ai fini del risultato un secondo tempo di grande autorità chiuso con un parziale di 48-61 in favore dei ragazzi di Steve Kerr. Per i Warriors è ancora una volta strepitoso Steph Curry, protagonista del match con 33 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, mentre dall’altra parte non servono a nulla i 30 punti di Paul George.Successo importante anche per Milwaukee che supera abbastanza agilmente Indiana per 90-118. I Bucks dominano la partita e compiono lo strappo decisivo nel terzo parziale grazie ad un 39-27 che mette definitivamente fuori gioco i Pacers. Per la squadra ospite molto bene Giannis Antetokounmpo (26 pt, 13 rim e 3 ast) e Jrue Holiday (23 pt, 7 rim, 9 ast), mentre al gruppo di Rick Carlisle non bastano i 23 punti di CarisLevert per evitare la sconfitta.

Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria Boston, autore di una buona prova esterna contro Toronto (seconda caduta di fila) terminata con il punteggio di 97-109. I migliori realizzatori del match sono Marcus Smart (21 pt, 8 rim e 6 ast) e Josh Richardson (18 pt dalla panchina) per la compagine di Ime Udoka e Fred VanVleet (27 pt, 6 rim, 3 ast) per la squadra ospite. Si porta a dodici successi in stagione Memphis che, nella sfida contro Sacramento,ha la meglio per 128-101. Davvero tutto troppo facile per i ragazzi di Taylor Jenkins che prendono il largo già nei primi due quarti grazie ad un parziale di 72-52. In casa Grizzliesbuone prove da parte di Dillon Brooks (21 pt e 6 rim) e di Jaren JacksonJr. (17 pt e 9 rim), mentre dall’altra parte deludono tutti e il meno peggio è Buddy Hield dalla panchina con appena 14 punti.

Nell’ultimo match di giornata vittoria importante per i Los Angeles Lakers ai danni di Detroit con il punteggio di 110-106. I Pistonsci provano fino alla fine a rientrare dopo uno svantaggio di addirittura di 19 punti nel terzo quarto, ma la rimonta si concludesul -4 di fine partita. Da una parte magnifiche le prove di Lebron James, protagonista dell’incontro con 33 punti, 5 rimbalzi e 9 assist, Anthony Davis (24 pt, 10 rim, 2 ast) e Russell Westbrook (25 pt, 6 rim, 9 ast), dall’altra invece non sono abbastanza i 32 punti di Jerami Grant.

I risultati della notte

Los Angeles Clippers (11-9) – Golden State Warriors (18-2) 90-105

Indiana Pacers (9-13) – Milwaukee Bucks (13-8) 100-118

Toronto Raptors (9-12) – Boston Celtics (11-10) 97-109

Memphis Grizzlies (10-10) – Sacramento Kings (10-10) 128-101

Los Angeles Lakers (11-11) – Detroit Pistons (4-16) 110-106

