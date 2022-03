Fa festa Brooklyn,che sconfigge in trasferta Philadelphia e conquista un importante successo. Dopo un primo quarto dominato (23-40), i ragazzi di Steve Nash gestiscono la partita aumentando addirittura il vantaggio nel terzo periodo grazie ad una frazione da 19-30. Gli ultimi dieci minuti sono di puro controllo per gli ospiti, che chiudono il match con un netto 100-129.In casaNets il migliore è Kevin Durant con con 25, 14 rimbalzi e 7 assist, ma sono notevoli anche le prove di Seth Curry (24) e Kyrie Irving (22). Tra le fila dei 76ers buona, seppur inutile, la prestazione di Joel Embiid (27 e 12 rimbalzi).

Ad

Nella seconda partita della notte arriva la vittoria esterna di Golden State su Denver (102-113). Gli uomini di Steve Kerr partono a rilento (60-51 il risultato in favore dei Nuggets dopo i primi 24′), ma nel secondo tempo reagiscono alla grande e portano a casa il secondo successo consecutivo dopo un periodo difficile. Decisivi ai fini del risultato finale uno strepitoso Steph Curry da 34 punti a toccare quota 20'000 in carriera, 9 rimbalzi e 3 assist ed un ottimo Jordan Poole da 21, 7 assist e 5 rimbalzi. Non bastano invece alla squadra di casa i 23, 12 rimbalzi e 9 assist di Nikola Jokic.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA

I risultati della notte

Philadelphia 76ers (40-25) – Brooklyn Nets (34-33) 100-129

Denver Nuggets (40-27) – Golden State Warriors (45-22) 102-113

NBA Resurrezione Knicks, Lakers incubo infinito, Giannis show IERI A 07:06