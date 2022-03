Nel primo match in programma, per la Eastern Conference, gli Atlanta Hawks (30-32) sconfiggono di fronte al proprio pubblico i Chicago Bulls (39-24) col punteggio di 130-124. Sono però gli ospiti a partire meglio, mettendo la testa avanti a fine primo quarto (29-35) e mantenendola anche all’intervallo lungo (56-63). Al rientro dagli spogliatoi gli Hawks ripartono decisamente meglio, risalendo fino al -2 alla terza sirena (90-92) ed operando poi il sorpasso nell’ultima frazione, andando così a vincere la sfida. Doppia doppia per uno scatenato Trae Young (39 punti e 13 assist), insieme ai 20 punti di Bodgan Bodganovic e ai 18 di De’Andre Hunter. Chiude in doppia cifra anche Danilo Gallinari con 11 punti (il ‘Gallo’ era stato schierato anche in quintetto). Ai Bulls non bastano i 22 punti di DeMar DeRozan e di Zach LaVine, insieme alla doppia doppia di Nikola Vucevic (21 punti ed 11 rimbalzi).

Successo casalingo anche per i Boston Celtics (38-27), che al TD Garden prevalgono sui Memphis Grizzlies (43-21) per 120-107. La franchigia del Massachusetts mette la freccia nel primo quarto (26-20), con gli ospiti che però accorciano nel secondo fino al -2 (47-45). Nel terzo quarto Boston trova però l’allungo decisivo (36-27), con Memphis che rimane al palo e non riesce a reagire allo strappo dei padroni di casa, che amministrano poi il vantaggio accumulato nell’ultima frazione. Prestazione monstre di Jason Tatum con 37 punti in quasi 39’ sul parquet, insieme alla doppia doppia di Al Horford (21 punti e 15 rimbalzi) e di Marcus Smart (18 punti e 12 assist). Per i Grizzlies, invece, 38 punti di Ja Morant e 20 di Jaren Jackson Jr.

Ad

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA

Vincono anche i Miami Heat (42-22), che battono a domicilio i Brooklyn Nets (32-22) per 107-113: la squadra di Steve Nash non riesce più a vincere. Eppure i Nets hanno iniziato decisamente forte il match di questa notte (35-23), con Miami che opera il contro-sorpasso già alla seconda sirena (57-60). Nel terzo quarto la franchigia della Florida trova il break decisivo che spacca la partita (17-28), con i Nets che non riescono a contenere le fiammate degli ospiti nemmeno nell’ultimo quarto dove gli Heat gestiscono il vantaggio ed espugnano così il Barclays Center. Top scorer di Miami Bam Adebayo con 30 punti e 11 rimbalzi, insieme a i 27 punti di Tyler Herro e ai 22 di Caleb Martin. Ai Nets non sono sufficienti i 31 punti del rientrante Kevin Durant e i 21 punti di Bruce Brown.

Successo esterno per i Detroit Pistons (16-47), che sconfiggono in trasferta i Toronto Raptors (34-28) col punteggio di 106-108. Gli ospiti trovano subito un break ad inizio partita (22-31), con i canadesi che replicano nel secondo quarto riportandosi a -3 (57-60). Nel terzo quarto la compagine del Michigan piazza un altro parziale da 20-31, rimettendo un margine importante tra sé e i padroni di casa che nell’ultimo quarto tentano la rimonta disperata, fermandosi al -2 finale con cui i Pistons riescono a portarsi a casa il match. Doppia doppia per Cade Cunningham (22 punti e 12 rimbalzi), con Jerami Grant che mette a referto ben 26 punti. Chiude con 23 punti segnati, invece, Saddiq Bey. Per i Raptors sono 28 i punti di Pascal Siakam, insieme alla doppia doppia di Scottie Barnes (21 punti e 10 rimbalzi) ed ai 18 punti di Precious Achiuwa.

Spostandoci nella Western Conference, vittoria pesante per i Dallas Mavericks (38-25) sui Golden State Warriors (43-20) per 120-113. I padroni di casa mettono subito la partita sui binari giusti grazie ad un primo quarto da 38-27, con i californiani che non riescono a ribaltare il match portandosi in vantaggio. I texani, dall’altra parte, sono in pieno controllo e non mollano la leadership fino alla sirena finale. Autentico trascinatore dei Mavericks Luka Dondic che sfiora la tripla doppia con 41 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Per i Warriors, invece, 21 punti (e 9 assist) di Steph Curry e 23 punti di Jordan Poole.

Vittoria esterna per i Sacramento Kings (24-41), che prevalgono sui San Antonio Spurs (24-39) per 112-115. Dopo un primo quarto equilibrato (27-30) gli ospiti prendono il largo nella seconda frazione (34-24), con i texani che non riescono a replicare al break piazzato dai californiani. Nel terzo quarto gli Spurs hanno un sussulto per risalire fino al -6 (82-88), non riuscendo però a trovare la zampata decisiva negli ultimi 12’ per portare l’inerzia del match dalla propria parte, con i Kings che vanno così a vincere la sfida. De’Aaron Fox sigla 26 punti (e 9 assist), mentre Harrison Barnes mette a segno 27 punti. Per San Antonio, invece, doppia doppia di Dejounte Murray (29 punti e 12 rimbalzi) e 30 punti di Lonnie Walker IV.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (34-31) si aggiudicano il derby cittadino battendo i Lakers (27-35) col punteggio di 132-111. I biancorossi si mettono subito davanti, chiudendo i primi due quarti sopra di sei lunghezze (63-66). E’ però la terza frazione quella che spacca decisamente la partita, con i Clippers che piazzano un parziale da 18-40 che gli consente di scavare un solco impressionante nel punteggio (81-106). Ultimo quarto di pura amministrazione per la seconda franchigia di Los Angeles, che si aggiudica così la ‘Stracittadina’. Miglior realizzatore dei Clippers è Reggie Jackson con 36 punti, insieme ai 19 di Ivica Zubac. Per i giallo-viola, invece, 26 punti ed 8 rimbalzi di LeBron James e 17 punti di Russell Westbrook.

I risultati della notte

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 130-124

Boston Celtics-Memphis Grizzlies 120-107

Brooklyn Nets-Miami Heat 107-113

Toronto Raptors-Detroit Pistons 106-108

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 122-113

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 112-115

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 132-111

Space Jam 2, Fedez: "Volevo un video saluto da LeBron James"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA