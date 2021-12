Sono 6 le partite giocate in questo turno di NBA. La prima gara si è disputata ieri alle ore 19:00 italiane e ha visto la vittoria per 97-112 di Milwaukee sul campo di New York. Con un Julius Randle non in piena forma (solo 8 punti per lui), i Knicks si affidano al rookie Quentin Grimes che alla prima da titolare sforna ben 27 punti (con 7 su 13 da 3 pt), ma non possono nulla contro le solide prestazioni di Giannis Antetokounmpo (tripla doppia da 20 pt, 11 ast, 10 rim) e Khris Middleton (24 pt, 8 rim).

Nella prima partita della notte italiana, invece, è Kevin Durant a dare spettacolo e a regalare a Brooklyn il successo per 104-116 contro Detroit. Il numero 7 dei Nets infatti, in assenza di James Harden, mette a referto addirittura 51 punti (accompagnati da 9 assist e 7 rimbalzi) e condanna i Pistons alla dodicesima sconfitta consecutiva.

Arriva il successo esterno anche per Dallas che, nonostante l’assenza di Luka Doncic, annienta Oklahoma chiudendo il match con il risultato finale di 84-103. Decisivo il secondo periodo, con un parziale di 28-19 in favore della squadra di Jason Kidd che taglia le gambe agli avversari. I top scorers sono Jalen Brunson (18 pt, 9 rim) per i Mavericks e Shai Gilgeous-Alexander (18 pt) per i City Thunder.

A San Antonio, invece, sono i padroni di casa ad ottenere la vittoria, al termine di una gara equilibrata solo per i primi tre quarti. Negli ultimi 10 minuti l’attacco di New Orleans smette infatti di funzionare a dovere (solo 15 punti negli ultimi 12 minuti) e ciò è fatale per la sconfitta per 112-97. Determinanti le prestazioni di Jakob Poeltl (24 pt, 12 rim) e Derrick White (24 pt, 9 ast, 8 rim) e la tripla doppia di Dejounte Murray (10 pt, 10 ast, 12 rim). Nei Pelicans si salvano Ingram (27 pt, 9 ast, 7 rim) e Valanciunas (17 pt, 12 rim).

Nulla da fare per Portland che subisce la quinta sconfitta consecutiva per mano di Minnesota, con il punteggio di 111-116. Per i Timberwolves sono buone le prove di Karl-Anthony Towns (24 pt, 10 rim) e Anthony Edwards (23 pt), che oscurano la prestazione di Anfernee Simons (26 pt subentrando dalla panchina). Doppia doppia per il ristabilito Damian Lillard (24 pt, 11 rim, 6 ast), che però conferma tutte le difficoltà al tiro da tre mostrate in questo avvio di stagione, terminando l’incontro con 3 triple segnate su 14 tentativi.

A Los Angeles si chiude la nottata con la quinta sconfitta di fila anche per Orlando, che non riesce a reggere il confronto con i Lakers. Decisivo il parziale di 22-0 nel terzo quarto a favore dei giallo-viola, che chiudono poi la gara per 106-94. A non far sentire la mancanza diAnthony Davis ci pensa l’eterno LeBron James che fa registrare una tripla doppia da 30 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

I risultati della notte

New York Knicks (12-15) – Milwaukee Bucks (18-10) 97-112

Detroit Pistons (4-22) – Brooklyn Nets (19-8) 104-116

Oklahoma City Thunder (8-18) – Dallas Mavericks (13-13) 84-103

San Antonio Spurs (10-16) – New Orleans Pelicans (8-21) 112-97

Portland Trail Blazers (11-16) – Minnesota Timberwolves (12-15) 111-116

Los Angeles Lakers (15-13) – Orlando Magic (5-23) 106-94

