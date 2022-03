Sei partite nella notte NBA. Dopo quattro sconfitte consecutive ed in uno dei momenti più difficili della loro stagione, i Los Angeles Lakers si aggrappano a LeBron James ed il “Re” trascina i suoi compagni alla vittoria contro i Golden State Warriors per 124-116 in un match che si è deciso nell’ultimo quarto, con un parziale di 35-22 dei Lakers. Prestazione semplicemente straordinaria quella di LeBron, che chiude la sua partita con 56 punti e 10 rimbalzi, vincendo il duello con Steph Curry, che si “ferma” a 30 con 4 rimbalzi ed un solo assist.

Ad

Si apre una crisi per Golden State, arrivata alla quarto ko di fila e superata anche in classifica al secondo posto da Memphis. I Grizzlies sono infatti ora la seconda forza della Western Conference dopo aver battuto agevolmente gli Orlando Magic per 124-96. Ja Morant mette a referto 25 punti, supportato anche da un ottimo Desmond Bane da 24, mentre agli ospiti non bastano i 19 di Cole Anthony.

NBA Lebron decide l'ASG nella sua Cleveland, Curry MVP 21/02/2022 A 06:18

Passando nell’altra Conference, i Miami Heat consolidano il loro primo posto, superando per 99-82 nello scontro al vertice i Philadelphia 76ers, privi, però, di James Harden, tenuto a riposo dopo la vittoria di Cleveland della sera precedente. Padroni di casa avanti di 14 all’intervallo, poi è arrivata la reazione dei Sixers, ma nuovamente Miami ha chiuso la contesa nell’ultimo quarto con un parziale di 26-14. Jimmy Butler e Tyler Herro sono i migliori in casa Heat con 21 punti, mentre per Philadelphia doppia doppia di Joel Embiid con 22 e 15 rimbalzi.

Senza Luka Doncic, ma con Spencer Dinwiddie da 36 punti, i Dallas Mavericks superano proprio a fil di sirena i Sacramento Kings per 114-113. Decide una tripla di Finney Smith a tre secondi dal termine, con gli ospiti che avevano assaporato un importante successo esterno grazie ai 44 di De’Aron Fox.

Un Karl-Anthony Towns da 36 punti e 15 rimbalzi guida alla vittoria i Minnesota Timberwolves contro i Portland Trail Blazer per 135-121, nonostante Anfrenee Simons da 38 punti. Vincono anche gli Charlotte Hornets, che superano 123-117 i San Antonio Spurs con 31 di Terry Rozier, mentre agli ospiti non basta Dejounte Murray ad un solo rimbalzo dalla tripla doppia (25, 10 assist e 9 rimbalzi).

Risultati della notte

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 114-113

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 123-117

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 124-96

Miami Heat – Philadelphia 76ers 99-82

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 135-121

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 124-116

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA