Vincono i Los Angeles Lakers, che superano i Minnesota Timberwolves per 108-103 al termine di un match combattuto. Lakers che provano più volte la fuga, ma i T’Wolves rientrano ogni volta in partita e, anzi, provano loro a chiuderla. Ma nell’ultimo quarto c’è il break decisivo e Los Angeles vince. 26 punti per LeBron James, ma anche 22 di Malik Monk e 20 di Russell Westbrook per i LAL. Vincono, e nettamente, i Toronto Raptors, che superano per 120-105 i New York Knicks. Match senza storia con i Knicks in emergenza (solo 9 giocatori a referto) e che non possono rispondere al dominio dei canadesi che nella ripresa scappano via e toccano anche il +25. Il tutto con i 35 punti di Fred VanVleet e la doppia doppia, 20 punti e 14 rimbalzi, di Pascal Siakam.

Non c’è storia a Charlotte, dove i Phoenix Suns battono nettamente gli Hornets per 99-133. Match che i Suns dominano fin dalla palla a due e dove crescono col passare dei minuti, mentre gli Hornets non ci capiscono nulla in difesa. Così i Suns portano sette giocatori in doppia cifra, con i 24 punti di Devin Booker, mentre Chris Paul chiude con ben 16 assist. Serve un overtime ai Boston Celtics per superare gli Orlando Magic per 116-111. Match folle, con Boston che guida per tre quarti, poi salgono in cattedra i Magic che ribaltano tutto e volano fino al +12. Ma i Celtics non demordono, rimontano e vanno all’overtime dove si impongono. E sopra tutti c’è Jaylen Brown, che chiude con un clamoroso 50 nella casella dei punti, cui aggiungere anche 11 rimbalzi.

Negli altri match di giornata, infine, vittoria per i Cleveland Cavaliers, che superano gli Indiana Pacers 108-104, nonostante i 32 punti, 13 rimbalzi e 7 assist di Domantas Sabonis per Indiana. Cadono i Miami Heat, sconfitti 115-113 dai Sacramento Kings, dove spiccano i 26 punti di Buddy Hield. E vincono i Dallas Mavericks, che espugnano il campo degli Oklahoma City Thunder per 86-95, e dove Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 14 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.

RISULTATI (3 GENNAIO)

Toronto Raptors – New York Knicks 120-105

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 108-104

Boston Celtics – Orlando Magic 116-111 OT

Sacramento Kings – Miami Heat 115-113

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 86-95

Charlotte Hornets – Phoenix Suns 99-133

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 108-103

