Si sono giocate 7 partite in questa notte NBA, una di quelle che per alcuni versi è realmente da ricordare. E lo è anche perché arriva subito dopo la gigantesca serie di trade che, come sempre, è garantita dalle ultime ore della deadline. Il movimento più rumoroso, naturalmente, è quello che porta, tra gli altri, E lo è anche perché arriva subito dopo la gigantesca serie di trade che, come sempre, è garantita dalle ultime ore della deadline. Il movimento più rumoroso, naturalmente, è quello che porta, tra gli altri, James Harden ai Philadelphia 76ers e Ben Simmons ai Brooklyn Nets.

Luka Doncic, che ne tira fuori un’altra delle sue. 51 i suoi punti nella vittoria dei Dallas Mavericks (33-23) sui Los Angeles Clippers (27-30) per 112-105, di cui ben 28 nel solo primo quarto. Non è record assoluto (quello lo sono i 37 di Klay Thompson), ma è la dimostrazione di come lo sloveno abbia già deciso di prendersi la squadra sulle spalle ora che non ha più Spencer Dinwiddie, ed è abbastanza evidente che un ruolo ce l’hanno gli infortuni del lungo in questo. Il grande protagonista è però un altro, e risponde al nome di, che ne tira fuori un’altra delle sue. 51 i suoi punti nella vittoria dei(33-23) sui(27-30) per 112-105, di cui ben 28 nel solo primo quarto. Non è record assoluto (quello lo sono i 37 di Klay Thompson), ma è la dimostrazione di come lo sloveno abbia già deciso di prendersi la squadra sulle spalle ora che non ha più Kristaps Porzingis al fianco . Com’è noto, la dirigenza dei Mavs ha deciso di cedere il lettone a Washington per avere, ed è abbastanza evidente che un ruolo ce l’hanno gli infortuni del lungo in questo.

E a proposito di Washington Wizards (25-29), vittoria risicatissima sui Brooklyn Nets (29-26) per 113-112, prima in rimonta, poi contenendo e infine vedendo l’ultima tripla di Cam Thomas (27 punti) non entrare. Per i Wizards sette uomini in doppia cifra, 21 punti di Raul Neto e tripla doppia di Kyle Kuzma (15 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Successo anche dei Miami Heat (36-20), ad oggi leader a Est, sui New Orleans Pelicans (22-33) per 97-112, con un ruolo importante ricoperto tanto da Jimmy Butler quanto da Bam Adebayo: 29 punti per entrambi, con il secondo che trova la doppia doppia grazie a 10 rimbalzi. Tripla doppia anche in questo match: la realizza Kyle Lowry, 14-11-11.

Nel big match della notte, travolgenti i Phoenix Suns (45-10) sui Milwaukee Bucks (35-22): 131-107, con sette in doppia cifra, un magnifico Chris Paul da 17 punti e 19 assist e un solidissimo DeAndre Ayton da 27. Sul fronte opposto Jrue Holiday e Khris Middleton scrivono 21 sul tabellino, si ferma a 18 Giannis Antetokounmpo.

Il sapore è quello di un allungo importante nella Western Conference, data la seconda sconfitta in fila dei Golden State Warriors (41-15), stavolta contro i New York Knicks (25-31) per 114-116. Il tutto nonostante i 35 punti di Steph Curry, che aggiunge anche 10 assist; a essere decisivi sono però i 28 con 16 rimbalzi di Julius Randle, i 22 di Evan Fournier, la lotta ben tenuta in lunetta e il tiro dell’overtime sbagliato da Klay Thompson.

Roboante il successo esterno dei Toronto Raptors (31-23) sugli Houston Rockets (15-40): 120-139 il finale, con 42 punti di Gary Trent Jr. e 30 di Pascal Siakam a illuminare la notte per i canadesi e a rendere inutili i 30 di Kevin Porter Jr. a una delle migliori performance stagionali. 107-132, infine, per i Memphis Grizzlies (39-18) nei confronti dei Detroit Pistons (12-43), con una solida performance di squadra, 7 giocatori con 12 o più punti e Ja Morant e Desmond Bane a quota 23 e 22, contro i 20 di Jerami Grant.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 107-132

Washington Wizards-Brooklyn Nets 113-112

New Orleans Pelicans-Miami Heat 97-112

Houston Rockets-Toronto Raptors 120-139

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 112-105

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 131-107

Golden State Warriors-New York Knicks 114-116

