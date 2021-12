Sono otto le partite della notte NBA. Il miglior Ja Morant della stagione (41 punti) trascina i Memphis Grizzlies alla vittoria sui Los Angeles Lakers per 104-99. Terzo successo consecutivo per la squadra di coach Taylor Jenkins, che si conferma la quarta forza della Western Conference. Una vittoria arrivata in rimonta con un ultimo quarto da 26-16, dove i Grizzlies hanno mostrato tutta la loro eccellente capacità difensiva. Per i Lakers un altro ko, il quarto negli ultimi cinque match, nonostante un LeBron James da 37 punti e 13 rimbalzi e l’ennesima tripla doppia della carriera di Russell Westbrook (16 punti, 12 assist e 10 rimbalzi).

Vincono, invece, le prime della classe ad Ovest. I Phoenix Suns aspettano l’ultimo quarto (parziale di 30-16) per battere gli Oklahoma City Thunder per 115-97 e tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Mattatore della serata un Devin Booker da 38 punti, mentre per OKC il migliore è stato Tj Jerome con 24 punti.

Successo anche per gli Utah Jazz, nonostante l’assenza per il secondo match consecutivo di Donovan Mitchell. Ci pensano Rudy Gobert (22 punti e 14 rimbalzi) e Rudy Gay (21 punti) nel successo su Portland 120-105, nonostante i 32 punti di Damian Lillard e Norman Powell.

Passando alla Eastern Conference prosegue l’eccellente stagione dei Chicago Bulls, alla loro quinta vittoria consecutiva dopo aver superato nettamente gli Atlanta Hawks per 131-117. Un match che si è deciso nel secondo quarto con un parziale in favore di Chicago di 36-17. Zach LaVine mette a referto 25 punti, poi ci sono le doppie doppie di Nikola Vucevic (16 punti e 20 rimbalzi) e di Coby White (17 punti e 10 assist). Atlanta ancora senza Gallinari e non basta un Trae Young da 26 punti e 11 assist.

Come per gli Hawks prosegue il momento negativo anche per i Boston Celitcs, che sono al terzo ko consecutivo, il settimo negli ultimi dieci incontri. Questa volta sono i falcidiati Los Angeles Clippers (negli ultimi giorni è arrivato anche l’infortunio di Paul George) ad imporsi 91-82 grazie soprattutto alla doppia doppia di Marcus Morris Sr. (23 punti e 10 rimbalzi). A Boston non sono bastati i 30 punti di Jaylen Brown.

Un Terry Rozier da 35 punti trascina gli Charlotte Hornets al terzo successo consecutivo, battendo questa volta gli Indiana Pacers per 116-108. Stessa striscia positiva anche per i New York Knicks, che superano 94-85 i Detroit Pistons grazie soprattutto ad un Alec Burks da 34 punti.

Chiudiamo con il successo dei Sacramento Kings sui Dallas Mavericks per 95-94. A decidere il match è stata una tripla di Chimezie Metu proprio sulla sirena finale.

RISULTATI NBA 2021-2022 (30 DICEMBRE)

Detroit Pistons – New York Knicks 85-94

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 108-116

Boston Celtics – Los Angeles Clippers 82-91

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 131-117

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 104-99

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 115-97

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 105-120

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 95-94

