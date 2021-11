Il rientro di Nikola Jokic coincide con il ritorno alla vittoria dei suoi Denver Nuggets, che espugnano il campo dei Miami Heat per 120-111. Il serbo è grande protagonista con 24 punti e 15 rimbalzi, supportato dai 20 punti di Aaron Gordon e dai 19 punti, uscendo dalla panchina, di un sorprendente Bones Hyland. Miami ha pagato le assenze di Butler ed Herro e agli Heat non è bastato un Bam Adebayo da 24 punti e 13 rimbalzi.

Chi sfrutta il ko di Miami è Chicago, che si porta in seconda posizione in solitaria nella Eastern Conference. I Bulls superano 133-119 gli Charlotte Hornets grazie ad un eccellente prestazione delle loro stelle. Nikola Vucevic chiude con 30 punti e 14 rimbalzi, DeMar DeRozan firma 28 punti, mentre Zach LaVine mette a tabellino 25 punti. Per Charlotte il migliore è Terry Rozier, top scorer dell’incontro con 31 punti.

Colpo esterno dei Cleveland Cavaliers, che si impongono anche nettamente sui Dallas Mavericks per 114-96. Jarrett Allen domina sotto i tabelloni con 28 punti e 14 rimbalzi ed i Cavs hanno un ottimo impatto anche da parte di Lauri Markkanen con 24 punti. Dallas crolla nel terzo quarto (35-24) e perde nonostante la tripla doppia di Luka Doncic, che chiude il suo match con 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Tripla doppia e sconfitta anche per Domantas Sabonis. Il centro lituano mette a referto 16 punti, 10 assist e addirittura 25 rimbalzi, ma i suoi Indiana Pacers vengono sconfitti in volata dai Minnesota Timberwolves per 100-98. Decisivo per i padroni di casa un Karl-Anthony Towns da 32 punti ed un D’Angelo Russell da 21 punti ed 11 assist.

Clamorosa prestazione di Jonas Valanciunas, che trascina ad un netto successo i New Orleans Pelicans a Los Angeles contro i Clippers. Il centro lituano è dominante, chiudendo con 39 punti (suo career high in NBA) e 15 rimbalzi, e a lui si aggiunge un Brandon Ingram da 27 punti. I Clippers crollano già nel primo quarto (37-22) e non riescono a rimontare, nonostante un Paul George da 27 punti.

Gli Utah Jazz restano una delle migliori squadra della Western Conference e superano 129-107 i Portland Trail Blazers, che confermano i problemi in trasferta (record 1-10). Il migliore del match è Donovan Mitchell con 30 punti e poi c’è la solita doppia doppia di Rudy Gobert (21 punti e 16 rimbalzi).

Tornano alla vittoria i Philadelphia 76ers e lo fanno soffrendo in casa contro gli Orlando Magic. Finisce 101-96 per i Sixers, guidati dai 24 punti di Seth Curry, mentre ai Magic non basta un Franz Wagner da 27 punti (career high). Successo anche dei San Antonio Spurs per 116-99 contro gli Washington Wizards con 24 punti di Derrick White. Nello scontro di bassa classifica della Western Conference gli Houston Rockets superano gli Oklahoma City Thunder per 102-89 grazie alla doppia doppia di Christian Wood (24 punti e 21 rimbalzi).

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 101-96

Miami Heat – Denver Nuggets 111-120

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 133-119

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 102-89

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 100-98

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 96-114

San Antonio Spurs – Washington Wizards 116-99

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 129-107

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 104-123

