Sono sette le partite giocate nella notte NBA. Anche se, più che sul parquet, le partite in questo momento sembrano in corso di svolgimento in luoghi lontani: aumentano a vista d'occhio i giocatori che entrano nel protocollo anti-Covid (Kevin Durant e Kyrie Irving tra gli ultimi esempi). Ma non sono le uniche situazioni da tenere d'occhio.

Nel confronto tra squadre che, con ogni probabilità, poco avranno da chiedere alla stagione, gli Houston Rockets (10-20) battono i Detroit Pistons (4-24) per 107-116: sono 21 i punti di Christian Wood e 7 gli uomini in doppia cifra, dall’altra parte non bastano i 23 di Saddiq Bey e i 21 con 11 assist di Cade Cunningham.

I Golden State Warriors (24-6) lasciano deliberatamente a riposo tutta l’artiglieria pesante e vanno incontro alla sconfitta per 119-100 sul parquet dei Toronto Raptors (14-15): Jonathan Kuminga trova una gran partita da 26 punti, ma non basta contro i 27 e 12 assist di Fred VanVleet e i sei uomini in doppia cifra per i canadesi. Non sorridono neanche gli Utah Jazz (20-9), che cedono di fronte ai Washington Wizards (16-15) per 103-109: il mattatore è Bradley Beal, con 37 punti in questo confronto sempre punto a punto. Per i Jazz 32 di Donovan Mitchell e 11 con 19 rimbalzi e 6 stoppate di Rudy Gobert.

Il tonfo più clamoroso, però, lo collezionano i Milwaukee Bucks (19-13). Anche in questo caso big a riposo per i campioni NBA, che cedono di schianto per 90-119 di fronte ai Cleveland Cavaliers (19-12), che stanno dimostrando di poter valere parecchio nell’annata. 23 i punti di Cedi Osman dalla panchina, 22 quli di Darius Garland, 15 con 10 assist per Ricky Rubio, 15 e basta per Kevin Love. Sul fronte Bucks 28 di Jordan Nwora, 17 per Sandro Mamukelashvili. Cadono anche i Brooklyn Nets (21-9), falcidiati dal Covid-19: 93-100 contro gli Orlando Magic (6-25): doppie doppie per Robin Lopez (20 e 10 rimbalzi) e Franz Wagner (14 e 11 rimbalzi) in un confronto dominato e poi rivinto nel finale dopo che i Nets (23 di Patty Mills) erano giunti sulla parità nell’ultimo quarto.

Perdono invece sulla sirena i Los Angeles Clippers (16-14) sul parquet degli Oklahoma City Thunder (9-19): 103-104 il finale, tutto si riduce alla tripla di Shai Gilgeous-Alexander a nove decimi dalla fine che regala il successo ai padroni di casa. 18 per l’uomo della vittoria, 29 per Luguentz Dort e quasi tripla doppia per Josh Giddey (8, 18 rimbalzi e 10 assist). Dall’altra parte 27 di Luke Kennard e 18 di Terance Mann. Funzionano bene invece i Boston Celtics (15-15), che vincono 114-107 sui New York Knicks (13-17). Da una parte 27 punti da sesto uomo di Josh Richardson, 25 di Jayson Tatum e 23 di Jaylen Brown, dall’altra 32 di Evan Fournier e 29 di Kemba Walker, ma soli tre da tutta la panchina (o meglio, dai tre che vi sono usciti).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Houston Rockets 107-116

Boston Celtics-New York Knicks 114-107

Brooklyn Nets-Orlando Magic 93-100

Toronto Raptors-Golden State Warriors 119-100

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 104-103

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 90-119

Utah Jazz-Washington Wizards 103-109

