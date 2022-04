Si è conclusa la lunga notte NBA con nove partite disputate, dove non sono mancate come sempre le grandissime emozioni. Riepiloghiamo quindi brevemente Riepiloghiamo quindi brevemente quanto accaduto oltreoceano , con la regular season che volge al termine

Vincono in trasferta i Milwaukee Bucks (51-30), che prevalgono sui Detroit Pistons (23-58) per 131-101. Match mai in discussione, con i campioni in carica che piazzano subito un primo quarto da 8-30 che indirizza la partita sui binari giusti senza dare possibilità ai Pistons di rifarsi sotto ed avvicinarsi. Sfiora la tripla doppia Giannis Antetokoumpo con 30 punti, 13 rimbalzi ed 8 assist. Top scorer per Detroit, invece, Saddiq Bey con 20 punti.

Successo esterno anche per i New York Knicks (36-45) sui Washington Wizards (35-46) per 92-114. I padroni di casa partono meglio (31-23), ma sono poi gli ospiti a ritornare prontamente davanti nei due quarti centrali (chiusi sul 19-35 e 22-35): Wizards al palo senza riuscire a replicare, con la squadra di New York che prende un margine di sicurezza e lo conserva fino alla sirena finale. 35 punti per Obi Toppin e 23 per Immanuel Quickley, mentre per Washington Rui Hachimura segna 21 punti.

Affermazione casalinga per i Brookyln Nets (43-38) che battono i Cleveland Cavaliers (43-38) col punteggio di 118-107. I Nets cominciano la partita con un primo quarto da 34-19 portando subito l’inerzia in proprio favore, mentre Cleveland fatica a tenere il passo. Nell’ultimo quarto Brookyln dà lo strappo decisivo (35-19) per ritornare in doppia cifra di vantaggio, andando così a vincere al Barclays Center. Kevin Durant segna 36 punti, mentre Bruce Brown chiude con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Miglior realizzatore per Cleveland Darius Garland con 31 punti.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Toronto Raptors (48-33) sugli Houston Rockets (20-61) per 117-115. Match molto equilibrato risolto solo negli istanti finali, con le due squadre che hanno lottato per tutta la durata della partita senza esclusione di colpi. Doppia doppia per Pascal Siakam (29 punti e 12 rimbalzi) tra i canadesi, mentre per i texani Kevin Porter Jr. chiude con 35 punti e 10 rimbalzi.

Non si fermano più i Miami Heat (53-28), che battono anche gli Atlanta Hawks (42-39) per 113-109. Dopo un primo quarto in equilibrio (22-24) sono gli ospiti ad andare in vantaggio, con Miami che replica prontamente nel terzo parziale (26-35) trovando il vantaggio sufficiente da preservare fino alla sirena finale per aggiudicarsi il match. 24 punti per Bam Adebayo, mentre per Atlanta Trae Young segna 35 punti. Sono 7, invece, i punti messi a segno da Danilo Gallinari.

Sconfitta per i Chicago Bulls (45-36) per mano dei Charlotte Hornets (42-39) per 117-133. Gli ospiti costruiscono il successo nel primo tempo, con un secondo quarto da 21-40. Chicago non riesce a contenere l’attacco di Charlotte, che continua a spingere lasciando i padroni di casa al palo. LaMelo Ball piazza 24 punti, mentre Miles Bridges segna 20 punti. Per i Bulls, invece, 23 punti di Zach LaVine.

Netto successo dei Dallas Mavericks (51-30) sui Portland Trail Blazers (27-54) per 128-78. Texani subito in vantaggio con un primo quarto da 36-13 che indirizza la partita verso il successo dei Mavericks, con Portland che fatica a contenere lo strapotere in attacco di Dallas chiudendo anche con un ultimo quarto da 21-9 in favore dei padroni di casa. 39 punti ed 11 assist per Luka Doncic, mentre per i Trail Blazers Drew Eubanks mette a referto 18 punti.

Vincono anche i Phoenix Suns (64-17) sugli Utah Jazz per 105-111. La franchigia dell’Arizona trova l’allungo decisivo nell’ultimo quarto (13-36), dopo che i padroni di casa hanno fatto la partita nei parziali precedenti. Devin Booker trascina i suoi con 33 punti, mentre DeAndre Ayton piazza una doppia doppia da 16 punti e 16 assist. Ai Jazz non bastano i 16 punti e 12 rimbalzi di Donovan Mitchell.

Chiudono il programma della NBA di stanotte i Los Angeles Lakers (32-49), che tornano alla vittoria battendo gli Oklahoma City Thunder (24-57) per 120-101 grazie ad un ultimo parziale da 30-19. Non ci sono i big LeBron James, Antohny Davis e Russell Westrbook, ma le seconde linee si fanno valere: 21 punti per Stanley Johson e 16 per Wenyen Gabriel. Per i Thunder, invece, 27 punti e 17 rimbalzi di Laylen Hoard.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 101-131

Washington Wizards-New York Knicks 92-114

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 118-107

Toronto Raptors-Houston Rockets 117-115

Miami Heat-Atlanta Hawks 113-109

Chicago Bulls-Charlotte Hornets 117-133

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 128-78

Utah Jazz-Phoenix Suns 105-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 120-101

