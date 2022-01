Al Madison Square Garden arriva il successo in rimonta di New York. I ragazzi allenati da Tom Thibodeau recuperano uno svantaggio di addirittura 25 punti e superano Boston con il punteggio di 108-105. Tra le fila dei Knicks grandissima prova di Eva Fournier (41 punti e 8 rimbalzi), ma l’eroe della partita è sicuramente RJ Barrett con la tripla della vittoria. Per i Celtics non bastano invece i 36 punti, 6 rimbalzi e 9 assist di Jayson Tatum.

Continua il periodo magico dei Grizzlies che sconfiggono i Pistons per 118-88 e infilano la settima vittoria consecutiva. È un dominio netto quello di Memphis, sempre in vantaggio per tutto il corso della partita. Bella prestazione del solito Ja Morant per la squadra di casa (22 punti, 9 assist, 6 rimbalzi). Per Detroit ci sono invece da segnalare il 14 punti di Saben Lee.

Seconda sconfitta di fila per Golden State.I Warriors,privi del loro leader Steph Curry,si arrendono a New Orleans con il risultato finale di 101-96. Il migliore del match è uno strepitoso Brandon Ingram, autore di 32 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, mentre per gli ospiti non servono a nulla i 21 punti di Andrew Wiggins.

Vittoria importantissima per Phoenixche supera i Clippers per 106-89 e conquista la 30ma affermazione in stagione. Dopo un primo quarto equilibrato, i Suns hanno preso il largo e hanno poi gestito il vantaggio fino alla fine. Per la squadra di casa sono fondamentali i 24 punti e 7 rimbalzi di Cameron Johnson e la tripla doppia di Chris Paul (14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). Agli ospiti non bastano invece i 26 punti e 8 rimbalzi di Marcus Morris Sr.

I RISULTATI DELLA NOTTE

