MVP della notte, all’interno della vittoria dei Chicago Bulls (34-21) sugli Charlotte Hornets (28-28) per 109-121, è senz’altro DeMar DeRozan con i suoi 36 punti, frutto di un eccellente 13/19 dal campo. Ma i Bulls contano anche sui 27 di Zach LaVine e sui 18 con 15 rimbalzi di Nikola Vucevic, mentre dall’altra parte non bastano i 33 di LaMelo Ball e i 22 di Miles Bridges. Successo anche per i Cleveland Cavaliers (34-21) sui San Antonio Spurs (20-35) per 105-92: l’allungo arriva nel secondo quarto ed è decisivo. 27 punti per Darius Garland, doppie doppie per Jarrett Allen (15 e 14) ed Evan Mobley (18 e 12); sul fronte opposto 18 di Keldon Johnson e, dalla panchina, di Devin Vassell.

I grossi problemi sono in mano ai Los Angeles Lakers (26-30). Senza Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard e DeAndre Jordan e con LeBron James costretto a fare gli straordinari (30 punti), i gialloviola perdono sul parquet dei Portland Trail Blazers (22-34) per 107-105, in una gara molto incerta, ma che mette a nudo un’altra volta tanti problemi di squadra. I Blazers, intanto, festeggiano con 29 di Anfernee Simons e 19 con 12 rimbalzi di Jusuf Nurkic, il tutto nonostante Damian Lillard sia ai box.

Un po’ più infrequente, ma decisamente clamorosa nelle dimensioni, è la sconfitta dei Golden State Warriors (41-14) sul campo degli Utah Jazz (34-21): 111-85 il finale, con sei uomini Jazz in doppia cifra, 23 punti di Bojan Bogdanovic e Hassan Whiteside clamoroso oltre le realizzazioni. Per lui 9 punti, 17 rimbalzi e 7 stoppate. Sul fronte GSW, invece, 18 punti di Jordan Poole e 16 di un impreciso (5/13 al tiro) Steph Curry. Finisce così la striscia di 9 vittorie consecutive dei Warriors.

Vittoria piuttosto roboante per i Toronto Raptors (30-23), che passano sul parquet degli Oklahoma City Thunder (17-37) per 89-117, portando tutto il quintetto in doppia cifra e tanto Pascal Siakam (27 punti e 16 rimbalzi) quanto OG Anunoby (16 e 10) in doppia doppia; dall’altra parte 18 dalla panchina di Aleksej Pokusevski e Theo Maledon. I Sacramento Kings (21-36), sotto la spinta dei 30 punti di Harrison Barnes, dei 22 con 14 rimbalzi di Domantas Sabonis e di un grande ultimo quarto, battono i Minnesota Timberwolves (29-26) per 132-119. Il tutto nonostante i 29 con 10 assist di D’Angelo Russell e i 26 di Anthony Edwards.

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 105-92

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 109-121

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 98-117

Utah Jazz-Golden State Warriors 111-85

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 107-105

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 132-119

