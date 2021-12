Si è comunque giocato e spicca soprattutto la vittoria dei Chicago Bulls sui Los Angeles Lakers per 115-110, in un match deciso negli ultimi minuti dalle giocate di DeMar DeRozan, miglior marcatore del match con 38 punti. I padroni di casa hanno poi potuto contare sulla doppia doppia di Nikola Vucevic (19 punti e 13 rimbalzi) e sui 19 punti di Lonzo Ball. Los Angeles ha pagato l’assenza di Anthony Davis e non sono bastati ai Lakers un LeBronn James da 31 punti e 14 rimbalzi ed un Russell Westbrook che flirtato con la tripla doppia (20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist).

Tutto facile per i Phoenix Suns, che hanno sconfitto 137-106 gli Charlotte Hornets. Partita già chiusa dopo il primo quarto, chiuso dalla squadra di Monty Williams sul +22 (37-15). Nove giocatori in doppia cifra per i Suns ed il migliore è stato JaVale McGee dalla panchina con 19 punti, senza dimenticare un Deandre Ayton da 15 punti e 15 rimbalzi.

Continua l’ottima stagione dei Memphis Grizzlies, che superano 105-100 i Portland Trail Blazers, trascinati da un Dillon Brooks da 37 punti, mentre ai Blazers non sono bastati i 32 punti di Damian Lillard. Successo anche dei Sacramento Kings sui San Antonio Spurs per 121-114 con 29 punti di Buddy Hield e 27 di Tyrese Haliburton.

Cadono i Miami Heat, privi ancora di molti big, per mano dei Detroit Pistons, che si impongono 100-90 con 26 punti di Saddiq Bey. Ancora assente Luka Doncic e i Dallas Mavericks cedono 111-105 contro i Minnesota Timberwolves, guidati dai 24 punti di Karl-Anthony Towns e dai 22 di D’Angelo Russell.

I risultati della notte

Detroit Pistons – Miami Heat 100-90

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 100-105

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 121-114

Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 115-110

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 111-105

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 137-106

