quattro partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori giocatori della Si avvicina sempre più il termine della regular season dell’NBA 2022 . Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputatee lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori giocatori della giornata appena disputata

Nel match del sabato sera arriva il successo di Philadelphia contro Indiana per 133-120. Decisivi per i 76ers uno straripante Joel Embiid da 41 e 20 rimbalzi ed un ottimo James Harden da 22 e 14 assist. Tra le fila dei Pacers non bastano invece i 20 di Oscar Brissett ed i 19 di Tyrese Haliburton.Bella vittoria di Memphis che sconfigge New Orleans con un netto 141-114. A fine sfida sono ben cinque i giocatori con 18 o più a referto in casa Grizzlies (Dillon Brooks il migliore con 23), mentre ai Pelicans non servono a nulla i 16 di CJ McCollum.

Nonostante le assenze di Steph Curry e Klay Thompson,Golden State supera in trasferta San Antonio per 94-100 e conquista il quarto successo consecutivo. Per i Warriors ci sono da segnalare le buone prove di Jordan Poole (18 e 8 assist), Jonathan Kuminga (18) e Draymond Green (12 e 13 rimbalzi). Per gli Spurs non sono invece sufficienti i 24 dalla panchina di Lonnie Walker IV. Nell’ultima partita della notte i Los Angeles Clippers battono Sacramento per 117-98 e portano a casa la quarta vittoria di fila. Per la squadra di Gregg Popovich sono fondamentali i 23 e 12 assist di Paul George, i 20 di Norman Powell ed i 15 e 12 rimbalzi di Ivic Zubac. In casa Kings non sono sufficienti i 22 di Davion Mitchell.

I RISULTATI DI GIORNATA

Philadelphia 76ers (50-31) – Indiana Pacers (25-56) 133-120

Memphis Grizzlies (56-25) – New Orleans Pelicans (36-45) 141-114

San Antonio Spurs (34-47) – Goleden State Warriors (52-29) 94-100

Los Angeles Clippers (41-40) – Sacramento Kings (29-52) 117-98

