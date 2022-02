Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Non si fermano i Phoenix Suns, che battono anche i Los Angeles Clippers per 103-96. Match non facile per i primi della Western Conference, con i Clippers che guidano con agilità nel primo quarto, poi non permettono mai ai Suns di scappare via, e Phoenix ha bisogno di un gran finale di match per vincere, oltre ai 26 di Devin Booker e della doppia doppia di Chris Paul con 17 e 14 assist.

Cadono, invece, i primi della Eastern Conference, i Miami Heat, che cedono contro i Dallas Mavericks per 99-107. Primo quarto equilibrato, poi Miami allunga fino al +13, ma nell’ultimo quarto lascia la scena ai Mavs che dominano, guidati dal solito Luka Doncic, con 21 e 10 rimbalzi. Volano i Boston Celtics, alla nona vittoria consecutiva, che battono i Philadelphia 76ers con un imbarazzante 87-135. Match guidato dal primo all’ultimo minuto dai Celtics, che piano piano scavano un solco che tocca anche i +51: 29 di Jaylen Brown, 28 (con 12 rimbalzi) di Jayson Tatum.

Tornano al successo gli Atlanta Hawks, che superano i Cleveland Cavaliers per 124-116. Restano aggrappati al sogno play-off gli Hawks e lo fanno scappando via nell’ultimo quarto contro dei Cavs in grande forma. Il solito Trae Young ne mette 41, ma da titolare oggi Danilo Gallinari chiude con 25, dando una spinta fondamentale ai suoi. Nelle altre partite della notte italiana arriva il successo dei Minnesota Timberwolves sui Charlotte Hornets per 126-120 all’overtime, con gli Hornets che sprecano tutto nell’ultimo quarto e poi crollano nei supplementari, con 39 e 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Vittoria anche per i Milwaukee Bucks, che superano gli Indiana Pacers 128-119 in un match quasi sempre guidato dai Bucks, con il solito Giannis Antetokounmpo, che chiude con 50 e 14 assist.

Infine, vincono i Memphis Grizzlies in casa dei New Orleans Pelicans per 109-121.

RISULTATI NBA 2021-2022 (15 FEBBRAIO)

Miami Heat – Dallas Mavericks 99-107

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 87-135

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 124-116

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 109-121

Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 126-120

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 128-119

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 103-96

