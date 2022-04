Basket

NBA, Irving e il dito medio ai tifosi di Boston: "Ho risposto agli insulti"

Il giocatore dei Brooklyn Nets si difene in conferenza stampa dopo il gestaccio rivolto al suo ex pubblico: "So che cosa aspettarmi quando vengo qui, ma cose tipo Fighe**a, putt**a e *fanc**o sono davvero troppo".

00:00:48, 7 minuti fa