Incalzato su un tema da sempre "caldo", il totem dei Los Angeles Lakers Jerry West - ritratto da poco nella serie tv Winning Time non senza codazzo di polemiche annesso - non ha dubbi sul miglior giocatore di basket di sempre... Michael Jeffrey Jordan , per le seguenti ragioni!

"Il mio giocatore preferito di sempre? Michael Jordan, perché incarna tutto ciò che di grandioso c'è in un giocatore di basket, qualcuno che può giocare su entrambi i lati del campo. La sua squadra è vincente, nel quarto quarto sai che si farà sempre trovare pronto. Cosa più importante, voglio bene a Michael come fosse mio fratello. Mi capita di passare del tempo con lui: non cambia mai ed è per questo che mi piace!"

