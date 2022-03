Kyrie Irving decide di eguagliarlo nel 108-150 con il quale la sua franchigia sconfigge gli Orlando Magic (18-52). Ben oltre il 60% al tiro per Irving, con 8/12 da tre, e un 12/13 in lunetta ad aggiungere peso a una performance che include anche sei rimbalzi, quattro assist, quattro palle recuperate e una stoppata. Il suo è record personale, chiaramente, ma anche di franchigia. Evidentemente non bastavano i soli fuochi d’artificio di Karl-Anthony Towns ventiquattr’ore fa: il play dei Brooklyn Nets (36-33)nel 108-150 con il quale la sua franchigia sconfigge gli Orlando Magic (18-52). Ben oltre il 60% al tiro per Irving, con 8/12 da tre, e un 12/13 in lunetta ad aggiungere peso a una performance che include anche sei rimbalzi, quattro assist, quattro palle recuperate e una stoppata. Il suo è record personale, chiaramente, ma anche di franchigia.

Uncle Drew assoluto protagonista dell’intera notte: in 48 ore scarse l'ex campione del mondo con Cleveland passa dall’essere causa di una multa di 50.000 dollari per i suoi Nets al mettere a segno 60 punti in una sola partita.

Nettissimo anche il successo dei Memphis Grizzlies (48-22) sugli Indiana Pacers (23-47) per 102-135, ed in questo caso ci sono sette uomini in doppia cifra di cui tre dalla panchina, con Desmond Bane a quota 21 e doppia doppia (13 e 10 rimbalzi) di Steven Adams. Dall’altra parte 15 di Jalen Smith.

Vincono lontano dal parquet amico anche i Phoenix Suns (55-14), che battono i New Orleans Pelicans (28-41) per 115-131 con 27 punti di Devin Booker e 20 di Mikal Bridges, che neutralizzano in questo modo i 22 di Herbert Jones e la doppia doppia da 17 puntie 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas.

L’unica partita realmente lottata, con numerosi cambi di leadership al suo interno fino agli ultimi e decisivi sei minuti, è quella che vede il successo dei Miami Heat (46-24), i quali così mantengono una distanza di sicurezza al vertice della Eastern Conference, sui Detroit Pistons (18-51). Il ruolo di superstar è di Tyler Herro, con l’apporto dalla panchina che produce 29 punti in grado di fermare i 22 di Jerami Grant.

I risultati della notte

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 102-135

Orlando Magic-Brooklyn Nets 108-150

Miami Heat-Detroit Pistons 105-98

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 115-131