Gallo c'è

18 punti addizionati da 8 rimbalzi e 3 assist, la tripla per la vittoria sulla sirena risputata dal ferro, una magata sotto canestro da top plays. Atlanta soccombe in extremis a Phila, ma Danilo Gallinari c'è! E questa per noi è sempre una notizia da rimarcare...

Toscano-Anderson distruttore

Juan Toscano-Anderson dei Warriors decide di distruggere JaVale McGee in questo modo. Ecco la cartolina della sfavillante vittoria della banda Kerr nel big match di nottata contro i Suns:

Ant-Man

Nuova vittima mietuta da Ant-Man, restando in tema di monster slam...

Game Winner di Eric Gordon

Quinta vittoria di fila per i redivivi Houston Rockets, guidati dal Professor Eric Gordon: 33 anni (ormai in dirittura) e non sentirli. Game Winner di puro "ghiaccio nelle vene".

KD litiga con le scarpe

Qualche problemino per Kevin Durant con le sue sneakers qui. Il momento di maggior difficoltà nella solita serata all'ufficio per l'unicorno dei Nets, impossibile da arrestare per chiunque...

