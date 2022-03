Lebron vs Love, che show!

LeBron sfodera una prestazione stellare contro la "sua" Cleveland eruttando al tabellino. Il poster inchiodato al malcapitato e vecchio compagno di battaglie Kevin Love è tutto da gustare...

Così come la reazione di Kevin Love...

Anche sui social...

Ancora Beverley, che noia!

Qualcuno lo fermi, per cortesia! Ancora una volta Pat Beverley si fa notare per i suoi comportamenti border line sul parquet; qui sfinisce letteralmente Doncic, provando anche a fare il simpatico... Con scarsi risultati: la faccia di Luka è tutta un programma. Anche basta!

Isaiah Thomas fino a fine stagione

Ecco una bella notizia per i tifosi dell'ex Boston Celtics Isaiah Thomas, che resterà con i Charlotte Hornets fino a fine stagione. Stanotte ha trovato modo di festeggiare adeguatamente con una prestazione da 15 punti (e un assist) in appena 14 minuti di impiego nella vittoriosa partita contro i Pelicans. Insomma, il playmaker ha convinto eccome il proprietario di franchigia Michael Jordan: gli Hornets hanno un record di 7-2 dal suo arrivo!

Lillard out....

Lo hanno annunciato i Portland Trail Blazers: "Dame" Lillard non rientrerà nel corso di questa stagione. Appuntamento all'autunno 2022 per rivederlo sul parquet. Ci sta mancando parecchio!

... Così come Zion!

Notizia ormai nell'aria anche questa: l'ex stella di Duke Zion Williamson starà fuori per il resto della stagione, senza ormai alcuna speranza di rientrare per la post season. Calvario infinito per Zion, operato al piede e alla prese con una infinita riabilitazione...

