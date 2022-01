Sono sei le partite della notte NBA. I Memphis Grizzlies non si fermano più e arrivano alla decima vittoria consecutiva. Una striscia impressionante quella della squadra di coach Taylor Jenkins, che supera anche i Golden State Warriors per 116-108, facendo sua la partita nell’ultimo quarto con un parziale di 29-18. Un momento veramente magico quello dei Grizzlies, trascinati dal solito Ja Morant, autore di 29 punti ed 8 assist; mentre a Golden State non basta la tripla doppia di Steph Curry (27 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e i 14 punti di Klay Thompson.

Il ko degli Warriors viene sfruttato da Phoenix che allunga in vetta alla Western Conference. I Suns vincono un match complicato contro i Toronto Raptors per 99-95 e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto con i canestri di Devin Booker (16 punti) e Chris Paul (15 punti e 12 asssit). Il miglior marcatore di Phoenix, però, è Jae Crowder con 19 punti, mentre per Toronto ci sono 25 punti di OG Anunoby.

Clamorosa rimonta dei Los Angeles Clippers, che recuperano uno svantaggio di 25 punti nel secondo tempo e alla fine si impongono 87-85 contro di Denver Nuggets. Amir Coffey è il protagonista che non ci si aspetta tra i californiani con i suoi 18 punti, mentre a Denver nulla valgono le doppie doppie di Nikola Jokic (21 punti e 13 rimbalzi) e di Aaron Gordon (30 punti e 12 rimbalzi).

Cambiando Conference, tutto davvero molto facile per i Chicago Bulls. Dominio assoluto della prima squadra ad Est, che ottiene il successo con il maggior divario in stagione, imponendosi 133-87 sui Detroit Pistons con 22 punti di Nikola Vucevic e 20 (con anche 12 rimbalzi) di DeMar DeRozan.

Partita rocambolesca, soprattutto nell’ultimo quarto, quella tra Washington ed Oklahoma. Vincono alla fine i Wizards per 122-118 con 29 punti di un Kyle Kuzma in formato All Star Game nell’ultimo mese, mentre ai Thunder non bastano i 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Un Brandon Ingram da 33 punti e 9 assist guida i New Orleans Pelicans al successo sui Minnesota Timberwolves per 128-125 e li tiene in corsa per un posto nel Play-In. Per i T’Wolves il migliore è stato Anthony Edwards con 28 punti e c’è anche la doppia doppia di D’Angelo Russell con 18 punti e 10 assist.

