Uno straripante Nikola Jokic da 26 punti, 19 rimbalzi e 11 assist trascina Denver alla vittoria in trasferta contro Charlotte per 109-113. In casa Nuggets sono molto importanti anche le prove di Aaron Gordon (21 punti e 7 rimbalzi) e Will Barton (18 punti e 6 rimbalzi), mentre tra le fila degli Hornets ci sono da segnalare i 27 punti e 11 rimbalzi di Miles Bridges e i 22 punti e 11 assist di LaMelo Ball.Cleveland sconfigge Orlando e torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. Fondamentali per i Cavaliers Darius Garland (25 punti e 12 assist), Lauri Markkanen (20 punti) e Kevin Love (19 punti e 7 rimbalzi). Per i Magic è buona, ma ininfluente, la prestazione di Wendell Carter Jr. (15 punti e 12 rimbalzi).

Bella vittoria in trasferta per Atlanta, che supera per 123-132 Indiana. Decisivi per gli Hawks (privi di Danilo Gallinari) i 29 punti di Bogdan Bogdanovic, i 22 a testa di Clint Capela (a cui si aggiungono i 15 rimbalzi) e Kevin Hurter e i 14 punti e 16 assist di Trae Young. Ai Pacers non bastano invece i 26 di Buddy Hield e i 25 punti e 13 assist di Tyrese Haliburton.Miami prende il largo nel primo tempo e sconfigge senza problemi Sacramento per 123-100. Ottime per gli Heat le prove di Jimmy Butler (27 punti e 7 assist), Bam Adebayo (22 punti e 15 rimbalzi) e Tyler Herro (20 punti e 5 rimbalzi), mentre ai Kings non servono a nulla i 21 punti e 9 assist di Davion Mitchell.

Successo a sorpresa per New York,che batte Chicago per 109-104. Fondamentali per i Knicks le prestazioni di RJ Barrett (28 punt) e Alec Burks (27). Per i Bulls sono invece ottime, ma inutili, le grandi prove di DeMar DeRozan (37 punti, 6 rimbalzi e 7 assist) e Zach Lavine (27 punti). Serve un overtime tra Toronto e Boston per decretare il vincitore finale. Alla fine la spunta la squadra di Nick Nurse per 115-112 grazie soprattutto a uno scatenato Pascal Siakam da 40 punti e 13 rimbalzi. Per i Celtics non sono invece abbastanza i 28 punti e 10 rimbalzi di Marcus Smart.

San Antonio resiste nel finale e porta a casa il successo contro Houston. Ottima la partita di Dejount Murray (33 punti, 7 rimbalzi e 11 assist), ma sono importanti anche i contributi di Keldon Johnson (21 punti e 9 rimbalzi) e Jakob Poeltl (17 punti e 13 rimbalzi). Per Houston non sono sufficienti ii 30 punti di Jalen Green e i 26 di Kevin Porter Jr. A Memphis basta un grande primo tempo (63-37) per battere Golden State. In casa Grizzlies realizzano 22 punti Desmond Bane e 21 Dillon Brooks, mentre tra le fila dei Warriors (ancora senza Steph Curry) ci sono da evidenziare i 25 di Jordan Poole.

Nell’ultimo match di giornata arriva la vittoria all’overtime di Oklahoma ai danni di Portland (131-134). Decisivi ai fini del risultato i 30 punti e 8 rimbalzi di Isaiah Roby, i 28 punti di Aaron Wiggins e i 23 punti e 10 rimbalzi di Theo Maledon. Per i Trail Blazers ottime, seppur ininfluenti, le prestazioni di Ben McLemore (28 punti), Drew Eubanks (27 punti e 14 rimbalzi) e Brandon Williams (25 punti e 12 assist).

I risultati

Charlotte Hornets (39-37) – Denver Nuggets (45-31) 109-113

Cleveland Cavaliers (42-33) – Orlando Magic (20-56) 107-101

Indiana Pacers (25-51) – Atlanta Hawks (38-37) 123-132

Miami Heat (48-28) – Sacramento Kings (27-49) 123-100

New York Knicks (34-42) – Chicago Bulls (43-32) 109-104

Toronto Raptors (43-32) – Boston Celtics (47-29) 115-112 dopo 1ts

Houston Rockets (20-56) – San Antonio Spurs (31-44) 120-123

Memphis Grizzlies (53-23) – Golden State Warriors (48-28) 123-95

Portland Trail Blazers (27-48) – Oklahoma City Thunder (22-53) 131-134 d1ts

