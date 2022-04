Sfida entusiasmante quella tra Brooklyn e Milwaukee, con la vittoria dei Bucks dopo un tempo supplementare per 120-119. Giannis Antetokounmpo è il grande protagonista con la sua doppia doppia da 44 punti e 14 rimbalzi, ma soprattutto per la tripla del pareggio nel finale del quarto quarto e poi con i liberi decisivi per la vittoria nei secondi finali dell’overtime. Ai Nets non è bastato un Kevin Durant da 26 punti ed 11 assist, ma KD ha mancato il canestro della vittoria per due volte tra fine dei regolamentari e supplementare.

Un ko pesante per i Nets, che vengono raggiunti in classifica da Atlanta, che hanno demolito una Cleveland sempre più in crisi. Finisce 131-107 per gli Hawks, trascinati dai 30 punti di Trae Young e dai 23 di Kevin Huerter, mentre era ancora assente Gallinari per un problema al gomito. La lotta per un piazzamento migliore nel Play-In si fa accesissima: Cleveland è settima con un record di 42-35, poi subito dietro ci sono appaiate Brooklyn, Charlotte e Atlanta con 40-37.

Chi rischia di non giocare nemmeno il Play-In sono i Los Angeles Lakers, che hanno subito la quarta sconfitta consecutiva. I californiani sono attualmente all’undicesimo posto (31-45) dietro ai New Orleans Pelicans (33-43) e i San Antonio Spurs (31-45). Senza LeBron James ed Anthony Davis (potrebbero rientrare entrambi stanotte proprio contro i Pelicans) i Lakers nulla hanno potuto contro gli Utah Jazz, che si sono imposti 122-109 con 29 punti di Donovan Mitchell.

I Philadelphia 76ers si tolgono dalla corsa per la testa della Eastern Conference. Si è aperta una piccola crisi per la squadra di Doc Rivers, arrivata al terzo ko consecutivo e battuta anche dai Detroit Pistons per 102-94. Decisivo un ultimo quarto da 29-15 per Detroit, che ha avuto un Cade Cunningham da 27 punti, mentre a Phila non è bastato un Joel Embiid da 37 punti e 15 rimbalzi.

Un DeMar DeRozan da 50 punti guida alla vittoria i Chicago Bulls sui Los Angeles Clippers per 135-130 dopo un tempo supplementare. L’ex Spurs è l’assoluto protagonista nella rimonta dal -11 negli ultimi quattro minuti di partita, anche ha mancato uno dei tre liberi avuti nei secondi finali del quarto quarto. Nel supplementare DeRozan ha poi proseguito il suo dominio, portando i Bulls ad una vittoria importante e che consolida il quinto posto. Per i Clippers ottima prova di Reggie Jackson, autore di 34 punti.

I risultati

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 102-94

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 131-107

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 119-120 d.t.s

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 135-130 d.t.s

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 122-109

