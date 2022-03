Vittoriaa grandissima sorpresa per Orlando, che supera per 94-90 Golden State. A fine partita il migliore in casa Magic è Wendell CarterJr. con 19 punti e 8 rimbalzi, ma è notevole anche la prova di Franz Wagner (18). Per i Warriors (privi di Steph Curry) non sono abbastanza i 26 di Jordan Poole per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Uno strepitoso Trae Young da 45 e 8 assist trascina Atlanta al successo esterno contro New York per 111-117. Tra le fila degli Hawks ci sono da evidenziare anche le belle prove di Bogdan Bogdanovic (32) e dell’azzurro Danilo Gallinari (sontuosa doppia doppia da 10 punti e 10 assist!), mentre per i Knicks sono ininfluenti i 30 e 13 rimbalzi di RJ Barrett, ultimo a mollare come di consueto.

Milwaukee domina dall’inizio alla fine e sconfigge Chicago per 126-98. Per i Bucks sono fondamentali i 27 e 7 assist di Jrue Holiday e la strepitosa doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (25 e 17 rimbalzi). Per i Bulls sono invece inutili i tre giocatori con più di 20 punti a referto (Nikola Vucevic il migliore con 22).

Nell’ultimo match della notte arriva infine la vittoria casalinga di Denver ai danni dei Los Angeles Clippers (127-115). Il top scorer tra le fila dei Nuggets è il solito Nikola Jokic con 30 (a cui si aggiungono i 14 rimbalzi e 6 assist), ma sono importanti anche i 16 a testa di Aaron Gordon (a cui si aggiungono i 7 rimbalzi), Jeff Green e Bones Hyland. Per la franchigia californiana non sono sufficienti i 24 e 8 rimbalzi dalla panchina di Terance Mann.

I risultati

Orlando Magic (20-53) – Golden State Warriors (47-24) 94-90

New York Knicks (30-42) – Atlanta Hawks (36-36) 111-117

Milwaukee Bucks (45-27) – Chicago Bulls (42-30) 126-98

Denver Nuggets (43-30) – Los Angeles Clippers (36-38) 127-115

