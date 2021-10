Siamo al primo weekend per la NBA: sui parquet degli Stati Uniti si iniziano a prendere le misure per quella che è la prima vera stagione regolare disputata negli stessi termini dall’annata 2018-2019. Otto le partite in campo stanotte, e andiamo a vedere come più delle star siano stati spesso protagonisti giocatori importanti, ma non così comunemente celebrati.

Exploit Cavs e Pacers

Prima vittoria per i Cleveland Cavaliers (1-2), che sconfiggono per 101-95 gli Atlanta Hawks (1-1) sfruttando un grande terzo quarto e sei uomini in doppia cifra. Molto bene Ricky Rubio (23 punti), doppie doppie per Jarrett Allen (11 e 14 rimbalzi) ed Evan Mobley (17 e 11); dall’altra parte non bastano i 24 di Trae Young. Serve un overtime agli Indiana Pacers (1-2) per battere i Miami Heat (1-1): nel 102-91 ci sono tanto la tripla del supplementare di Tyler Herro (30 punti, insufficienti per gli Heat) quanto un grande Chris Duarte. 19 punti per il rookie, che aiuta in modo fondamentale Malcolm Brogdon (18 e 14 rimbalzi) e Domantas Sabonis (17 e 12).

Doncic show

Luka Doncic sfiora la tripla doppia nel regalare il primo successo ai Dallas Mavericks (1-1) contro i Toronto Raptors (1-2): nel 103-95 lui realizza 27 punti, 9 rimbalzi e 12 assist, ma anche tutto il quintetto della sua squadra va in doppia cifra, con Tim Hardaway Jr. a quota 25 e Kristaps Porzingis a 18 con 10 rimbalzi. Dall’altra parte 23 punti di OG Anunoby e 20 di Fred VanVleet. I Chicago Bulls (3-0) sconfiggono senza problemi i Detroit Pistons (0-2) per 97-82 in una sfida che anticamente ha avuto enorme fascino. 21 punti per DeMar DeRozan, 15 con 19 rimbalzi per Nikola Vucevic; dall’altra parte Saddiq Bey, con 20 e 16, è solo sull’isola.

Legge dei Bucks

I Milwaukee Bucks (2-1) non concedono sconti in una delle partite più interessanti della notte: i San Antonio Spurs (1-2), dopo un’accanita resistenza, sono costretti a cedere per 111-121. Gran protagonista è Khris Middleton con i suoi 28 punti, ben aiutato dai 21 con 8 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo e dai complessivi sei uomini in doppia cifra. Altrettanto, in quest’ultimo senso, fanno gli Spurs, ma non bastano i 25 di Doug McDermott e i 20 di Keldon Johnson. I Minnesota Timberwolves (2-0) regolano i New Orleans Pelicans (0-3), privi di Zion Williamson, per 96-89. Karl-Anthony Towns fa il suo con 25 punti, per gli ospiti inutili i 30 di Brandon Ingram e le doppie doppie di Jonas Valanciunas (20 e 17) e Nickeil Alexander-Walker (14 e 14).

McCollum e Ja dominanti

Portland Trail Blazers (1-1) travolgenti contro i Phoenix Suns (1-2): 134-105, un risultato perentorio con CJ McCollum a fare da mattatore con 28 punti, aiutato dai 19 con 8 assist di Damian Lillard e dal 42% da tre (21/50). In casa Suns 21 di Devin Booker e 14 di Myles Bridges ed Elfrid Payton. Cadono invece i Los Angeles Clippers (0-2), che devono cedere anche ai Memphis Grizzlies (2-0) per 114-120. La prova di Ja Morant (28 punti, 8 assist) vale parecchio, così come quella di De’Anthony Melton (22) e di Jaren Jackson Jr. (21), mentre sul fronte losangelino non basta un magistrale Paul George da 41 e 10 rimbalzi per evitare una sconfitta maturata nel terzo periodo.

I risultati

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 101-95

Indiana Pacers-Miami Heat 102-91 dts

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 95-103

Chicago Bulls-Detroit Pistons 97-82

Minnesota Timberwolvs-New Orleans Pelicans 96-89

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks 111-121

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 134-105

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 114-120

