Gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari battono in maniera nettissima, 132-103, gli Charlotte Hornets: oltre al numero 8, autore di 18 punti, brillano Trae Young (24 e 11 assist), Clint Capela (15 e 17 rimbalzi) e De’Andre Hunter (22). Dall’altra parte finisce la stagione di LaMelo Ball (26), Terry Rozier (21) e P.J. Washington (17), in un confronto già indirizzato nei primi due quarti, con gli Hawks sempre attorno alle 10 lunghezze di vantaggio, e chiuso definitivamente a metà terzo periodo con l’allungo definitivo dei padroni di casa. Da segnalare un brutto episodio con Miles Bridges che, per frustrazione, butta via il paradenti e colpisce una donna in tribuna.

Coach, Lei pensa di tornare il prossimo anno?” “Questa è una domanda inappropriata“. A chi gli chiede se abbiamo davvero finito di vederlo in panchina con i San Antonio Spurs, dopo la sconfitta per 113-103 con i New Orleans Pelicans, Gregg Popovich risponde così. Il futuro del leggendario allenatore non si sa; certo è che la notte dei Pelicans offre a CJ McCollum una gran piattaforma per tirar fuori 32 punti e dare una mano a Brandon Ingram (27) ed a Jonas Valanciunas (22 e 14 rimbalzi). Per gli Spurs nulla da fare nonostante i sei uomini in doppia cifra, con i 23 di Devin Vassell, i 16 di Dejounte Murray e Jakob Poeltl ed i 15 di Keldon Johnson.

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 gli Hawks sfideranno i Cleveland Cavaliers: chi vincerà questo confronto giocherà con i Miami Heat al primo turno. Per i Pelicans, invece, saranno i Los Angeles Clippers gli avversari, ed in questo caso la prospettiva è di finire di fronte ai Phoenix Suns, che avranno il vantaggio del fattore campo per tutti i play-off.

