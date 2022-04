Proseguono i Playoff NBA 2022 con tre partite nella notte. Clamoroso colpo esterno dei New Orleans Pelicans, che espugnano Phoenix per 125-114 e pareggiano la serie con i Suns, ribaltando il fattore campo. Gli ospiti costruiscono la loro vittoria nel secondo tempo, grazie ad un terzo quarto da 34-22. Brandon Ingram è il trascinatore dei Pelicans con una doppia doppia da 37 punti ed 11 rimbalzi, ma fondamentale anche il contributo di CJ McCollum da 23 punti. Per Phoenix una serata amara, ancora di più per l’infortunio al ginocchio di Devin Booker nel secondo tempo, dopo che la stella dei Suns era stata irreale nei primi due quarti, chiusi con 31 punti a referto.

I Miami Heat fanno valere ancora il fattore campo e si portano sul 2-0 nella serie contro gli Atlanta Hawks. C’è più equilibrio rispetto alla prima partita, con Miami che si è imposta 115-105, con la squadra di Erik Spoelstra che ha allungato nella terza frazione, toccando la doppia cifra di vantaggio, poi gestita nell’ultimo quarto. Super prestazione di Jimmy Butler, che mette a referto 45 punti, mentre agli Hawks non bastano i 25 di Trae Young. Serata negativa per Danilo Gallinari, che era reduce, invece, da un ottimo periodo a livello offensivo. Per l’azzurro solamente 2 punti dalla lunetta con 0/6 dal campo.

Ja Morant sfiora la tripla doppia (23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) ma, soprattutto, guida i Memphis Grizzlies in gara-2 e al pareggio nella serie contro i Minnesota Timberwolves. Finisce 124-96 per Memphis, che ha chiuso avanti di undici punti all’intervallo e poi ha dominato nel secondo tempo. Ci sono per i padroni di casa anche 16 punti per Desmond Bane e Jaren Jacskon Jr; mentre tra le fila dei T’Wolves si salva solo Anthony Edwards con 20 punti.

Quadro dei Playoff

Miami Heat – Atlanta Hawks 115-105 (serie 2-0)

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 124-96 (serie 1-1)

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 114-125 (serie 1-1)

